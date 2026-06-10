Autonomía energética y potencial industrial de Galicia, "prioridades" para Resonac

Resonac Graphite inició en los últimos meses el desmantelamiento de los terrenos de Ikigai, las antiguas instalaciones de Alcoa primero y Alu Ibérica después en el polígono empresarial de Agrela, en A Coruña. De los avances de esta operación, que durará tres años, dio cuenta este miércoles la multinacional japonesa al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

En la visita institucional, encabezada por el presidente y CEO de Resonac Graphite, César Castiñeira, la empresa líder en producción y suministro de electrodos de grafito puso de manifiesto la necesidad de "fijar como prioridad la defensa de la autonomía energética y estratégica de Europa", así como la importancia del futuro industrial de Galicia no solo para la economía autonómica sino para la del conjunto del Estado.

Castiñeira recalcó que este reto debe abordarse de forma colectiva entre la Administración y el sector privado: "Las soluciones a los problemas a los que se enfronta en estos momentos Europa deben ser fruto de una estrategia común entre la empresa y el Estado con valores compartidos".

La visita, en la que se mostró el proceso productivo de la planta coruñesa en la fabricación de electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico, tuvo también la participación del presidente y CEO de Resonac Graphite en EMEA, David Germade; el director general de Operaciones de la planta de Agrela, Pablo Rifón; el director general de Administración, Alberto Enríquez; y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

El desmantelamiento de las instalaciones antiguas permitirá avanzar en el plan industrial de Resonac en una superficie de 250.000 metros cuadrados donde prevé desarrollar, entre otros proyectos, una fábrica de grafito para coches eléctricos, de la que no trascendieron detalles tras el encuentro de este miércoles.

Inversiones estratégicas

El delegado del Gobierno en Galicia puso de relieve el impulso que el Estado dedica a las "inversiones estratégicas" y a reforzar el papel de Galicia en sectores líderes a través de planes de recuperación como los Perte. "Los fondos llegan a las empresas para transformar proyectos en realidades, generar riqueza en el territorio y crear empleo de calidad", comentó Pedro Blanco.

El Gobierno central, recordó el delegado, ha concedido una ayuda de 2,7 millones de euros a Resonac Graphite Spain. "Cuando una empresa gallega quiere ampliar su actividad, ganar competitividad o abrir nuevas oportunidades de futuro, encuentra a su lado a un Gobierno comprometido con la industria y el empleo".