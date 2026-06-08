La carrera de fondo de Morás, en Arteixo: crecimiento y demanda más allá de Estrella Galicia

Arriba, depósitos de la fábrica de Estrella Galicia en Morás. Abajo, dos naves en obras y planta de Logista, primera empresa que ocupó el polígono. Quincemil

La fábrica de Estrella Galicia en el polígono industrial de Morás, en Arteixo, cumplirá en unos días un año de su inauguración oficial, aunque estaba en fase de pruebas desde meses antes. Esta semana la compañía cervecera presentó allí, en su auditorio, los resultados económicos en 2025, en un parque empresarial que crece poco a poco y se "ha movido mucho" en el último año.

Nuevas naves se levantan en Morás, algunas próximas a las ya edificadas, otras sin vecinas a su alrededor. Aunque el silencio y la tranquilidad se imponen en el entorno exterior, la circulación de vehículos no es continua y hay mucha superficie vacía con tierra y vegetación, sobre el ámbito flota una nube de optimismo a la que ha contribuido en gran medida la instalación de Estrella Galicia.

El polígono de Morás, a 12 kilómetros de A Coruña, tiene una bolsa de suelo de más de 1,5 millones de metros cuadrados distribuidos en terrenos de compleja orografía al borde de la A-6 y de la AG-55. Promovido por la Xunta de Galicia a través de Xestur, ha tenido una larga planificación.

Se concibió a comienzos del siglo XXI, no empezó a urbanizarse hasta 2009, se paralizó en 2013 y reflotó en 2019 cuando la multinacional cervecera anunció su plan de levantar allí una nueva fábrica con la que ampliar su producción y fortalecer su expansión.

Imagen de archivo del ámbito de Morás antes de que se instalasen empresas.

Al escaso interés empresarial inicial por instalarse en Morás (quedaron desiertos concursos de compra de terrenos) le sucedió una mayor demanda de suelo a partir del proyecto de Corporación Hijos de Rivera. La Xunta adjudicó cerca de 800.000 metros cuadrados en las dos primeras fases de comercialización; medio millón los ocuparía la planta de Estrella Galicia, que abarca la mitad del ámbito.

A comienzos de 2022 siete empresas habían comprado superficie en Morás y tres años después se rozaba el lleno. La adquisición de superficie no supone la inmediata intervención. Según datos del Concello de Arteixo, hasta el día de hoy ha concedido 22 licencias para proyectos ya construidos, con la obra en marcha o próxima a comenzar. Hasta que termine el año hay previsión de que se soliciten seis más.

"Fuertes" inversiones y ocupación

En los últimos doce meses, añaden fuentes municipales, se han dado una docena de licencias de obra. Son inversiones "fuertes" para proyectos de empresas dedicadas al almacenamiento de cloro (Carechem Distribución), alimentación (Coren), productos congelados (Inverxuntos), instalaciones y servicios eléctricos (Osmos) o envases y embalajes (Auxiembal), entre otras, así como una gasolinera.

"Cuanto más suelo vende Xestur más licencias se piden. Ahora está vendido el 80% del terreno. En pocos años se puede colmatar el polígono", pronostican las fuentes del Concello, de quien dependen los servicios con los que cuenta el parque empresarial.

Nave empresarial en obras frente al acceso a la fábrica de Estrella Galicia en el polígono de Morás. Quincemil

La administración local destaca que Morás, junto con Sabón, A Laracha, Bértoa (Carballo) y Cerceda, forma parte de "un eje industrial que despega" en la zona. Las sinergias entre polígonos, la cercanía al puerto de punta Langosteira y las conexiones viarias realzan el potencial operativo de las empresas instaladas en Morás o las que se asienten en el futuro.

Los inquilinos

Hijos de Rivera inició en noviembre de 2022 en Morás la construcción de su segunda cocina de producción. Los trabajos duraron más de dos años y se invirtieron 280 millones de euros. El gasto total previsto, de acuerdo con un plan de ampliación que tiene otras tres fases, roza los 500 millones.

La fábrica de Estrella Galicia en Morás. Cedida

Antes de la inauguración de esta fábrica, en Morás ya estaba instalada Logista Parcel, especializada en el transporte y distribución de productos farmacéuticos y material sanitario, primera empresa en comenzar a trabajar en el polígono, muy cerca del acceso desde la A-6.

Firmas como Inversiones Subel, Accionaplug, Bocaleón Ibérica, 46Miñoteira, Construcciones Crespo Barros, Dacresbel, Fixagal, Progando, Playa de Razo, Nueva Pescanova y Céltiga de Montajes también compraron suelo en el polígono; algunas ya hacen uso, otras desarrollan sus proyectos.

Galastur, empresa de logística y transporte instalada en Morás, junto al nuevo parque de bomberos. Quincemil

Este mismo año fue presentado el proyecto del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (Cetim) de levantar en una fase inicial en Morás un edificio de 3.600 metros cuadrados, un plan que surge tras desecharse el año pasado la idea de utilizar la antigua nave de la Cros en Culleredo.

La empresa de transporte y logística Galastur y un nuevo parque de bomberos de Arteixo, con instalaciones contiguas, también están instalados en Morás, donde la actividad diaria de las naves y fábricas está acompañada de la edificación de nuevas infraestructuras para conseguir que a medio plazo el polígono se convierta en uno de los fuertes polos empresariales de la comarca.