Trabajadores del sector del metal marchan en Santiago para exigir una "solución ya" al convenio

Los trabajadores del sector del metal se han manifestado este martes en Santiago de Compostela para exigir una "solución ya" al convenio. Los representantes sindicales han denunciado el "bloqueo" de las negociaciones a dos días de la reunión que tienen prevista con la patronal, el próximo 28 de mayo.

La marcha, que partió sobre las 12:15 horas de la explanada de Salgueiriños y finalizó en la Alameda, contó con la participación de medio millar de trabajadores, que hicieron sonar su malestar con petardos y bocinas desde el arranque de la manifestación.

Los portavoces de la CIG, UGT y CCOO han señalado que existe "enfado" entre los trabajadores por la falta de compromiso de los representantes empresariales para negociar, al mismo tiempo que han reivindicado el éxito de la segunda jornada de huelga en una semana, tras la celebrada el pasado 19 de mayo. Mañana miércoles hay convocado un nuevo paro.

Mientras, los sindicatos concentrados ante concesionarios de Perillo, en Oleiros, esta mañana advirtieron que ampliarán los paros con tres nuevas jornadas de huelga los próximos 9, 10 y 11 de junio si no se producen avances en la reunión prevista con la patronal este jueves.

En Santiago, los sindicatos han señalado el amplio seguimiento de las protestas, que han llevado al cierre de polígonos, según los datos de los que disponen de empresas de más de 10 trabajadores. Fuentes sindicales han hecho referencia a la repercusión en grandes compañías como Castrosua en Santiago y Cortizo en Padrón, y en todas las comarcas, incluida Ferrolterra.

"A ver qué pasa el 28"

El responsable comarcal de la federación de industria de UGT, Álvaro Lois, ha criticado la "escasa o nula voluntad" negociadora de la patronal y ha esperado que "tomen nota" tras las movilizaciones de los trabajadores. "La fiesta no la queremos", señaló Lois, en referencia a las protestas.

El delegado de CCOO, Miguel García, ha apelado "a ver qué pasa el 28". El representante sindical ha señalado que "la gente está enfadada" y el seguimiento de las huelgas está siendo "masivo", con el efecto que ello implica para las fábricas, según recoge Europa Press.

El secretario comarcal de CIG-Industria, Benedicto Blanco, cargó por su parte contra la "mentira del absentismo" al que apelan los representantes de las empresas para ofrecer "recortes" en su contrapropuesta para la renovación del convenio, toda vez que pretenden retirar el complemento del 100% del salario durante las bajas. Las plantillas reclaman mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo.