Vegalsa-Eroski contratará a 500 personas para reforzar su plantilla este verano

Vegalsa-Eroski pondrá en marcha una campaña de contratación para incorporar a 500 personas durante los próximos meses de verano con el objetivo de reforzar los equipos de sus supermercados Eroski y Autoservicios Familia.

Las incorporaciones se realizarán en establecimientos de Galicia -especialmente en zonas como las Rías Baixas y A Mariña lucense-, además de Asturias y Castilla y León.

La compañía ofrece vacantes para puestos de caja y reposición, para los que no será necesario contar con experiencia previa, así como empleo en las secciones de productos frescos.

"Aunque nuestra necesidad inmediata se centra en cubrir las 500 vacantes para la campaña de verano, esta oferta es una oportunidad para que descubramos nuevos perfiles que puedan optar a ofertas de empleo de larga duración y a seguir desarrollándose profesionalmente en nuestra compañía", destaca el director de Personas de Vegalsa-Eroski, Francisco Duarte.

La empresa señala además que los trabajadores contratados podrán acceder a diferentes beneficios laborales, entre ellos descuentos para empleados o planes de formación.

Las personas interesadas en optar a alguno de los puestos podrán presentar su candidatura a través del portal de empleo habilitado por la compañía, donde ya están disponibles las distintas ofertas.