Los piquetes blindan el acceso a Navantia Ferrol: "No dejamos entrar a nadie"

Los accesos al astillero de Navantia Ferrol han amanecido este martes blindados por los piquetes, debido a la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT en el sector del metal, y que solo han permitido el acceso al personal de servicio mínimo, concretamente, a los equipos de prevención.

"No dejamos entrar a nadie", ha asegurado a Europa Press un portavoz de los piquetes, que ha detallado que permanecen concentrados y que apenas se registra movimiento de vehículos en los alrededores.

"Algunos se acercan a preguntar, pero nada", ha añadido el mismo portavoz, quien ha subrayado que ni siquiera ha accedido personal que inicialmente se consideraba autorizado.

Los piquetes mantienen una vigilancia constante en el acceso, en donde incluso se están lanzando algunas bombas de palenque.

Para las 12:00 horas está prevista la reunión de los piquetes informativos y la celebración de una asamblea en el aparcamiento del campo de fútbol del polígono de A Gándara. Al finalizar, se llevará a cabo una manifestación por las calles del mismo polígono industrial.

Las protestas se enmarcan en una jornada de huelga a nivel provincial, con acciones también programadas en A Coruña y Santiago de Compostela para presionar en la negociación del convenio colectivo.