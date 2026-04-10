Gadis impulsa en Ferrol una campaña con bolsas diseñadas por personas con autismo

Los ocho supermercados de Gadis en Ferrol reparten este viernes bolsas de papel con un diseño elaborado por usuarios del centro local de Aspanaes, en una iniciativa que busca dar visibilidad al autismo y fomentar la inclusión social.

La acción se enmarca en la reciente celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y nace de la colaboración entre la cadena de supermercados y la asociación gallega.

Dar visibilidad a través de una acción cotidiana

Desde Gadis destacan que el objetivo principal ha sido poner en el centro a las propias personas con autismo. "Desde Gadis estamos muy felices de esta acción conjunta con Aspanaes, enmarcada en el mes de concienciación sobre el autismo. Lo más importante para nosotros era que los protagonistas fuesen los propios usuarios del centro de Ferrol, que son quienes han creado el diseño de estas bolsas", ha explicado la directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail, Melisa Pagliaro.

La responsable subraya que esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo continuada de la empresa. "No es una acción aislada, sino una muestra más de una forma de trabajar que mantenemos durante todo el año: en Gadis impulsamos más de 2.400 iniciativas solidarias, de sensibilización, deportivas y culturales, siempre muy ligadas a las personas y al entorno", añade.

La inclusión como objetivo compartido

Por su parte, desde Aspanaes inciden en la importancia de este tipo de acciones para avanzar en la inclusión real. La asociación destaca que iniciativas como esta permiten visibilizar el papel activo de las personas con autismo en la sociedad.

"Gracias a la colaboración con Gadis, damos un paso más para visibilizar ese potencial y ese derecho a participar en igualdad de condiciones. Esta actividad creativa del infinito, símbolo del autismo, implica dedicación, acompañamiento y, sobre todo, oportunidades, porque cuando facilitamos los apoyos adecuados, las personas con autismo pueden participar, crear, aportar y ser protagonistas activos en la comunidad en la que viven", explican.