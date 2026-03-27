Los supermercados de Vegalsa-Eroski de Galicia se unen a La Hora del Planeta

El próximo sábado tendrá lugar un año más La Hora del Planeta, una iniciativa promovida por la organización WWF que promueve el apagado de las luces de los hogares y otros edificios e instituciones para concienciar sobre el cambio climático. Como en otras ocasiones, Vegalsa-Eroski se suma a esta iniciativa apagando los rótulos exteriores de más de 200 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Así, las fachadas de estos establecimientos estarán apagadas el sábado de 20:30 a 21:30 horas.

La compañía pone en valor la acción para poner en el centro "el cuidado de nuestro entorno y el importante papel que tiene toda la sociedad en él". En esta misma línea, la empresa lleva a cabo medidas de eficiencia energética dentro de sus tiendas y ofrece bolsas de papel con sello FSC mixto, compostables o mallas reutilizables, así como la opción de tique digital.

Además, Vegalsa-Eroski recuerda que cuenta desde hace dos años con el certificado de desperdicio alimentario, siendo la primera compañía gallega de distribución alimentaria en obtenerlo. De manera paralela, la compañía organiza acciones de concienciación como plantación de árboles, limpieza de espacios naturales participando en iniciativas de Mar de Mares o RE-MAR de Amicos.