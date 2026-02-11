El Congreso Nacional de Empresa 360 deslumbra en su VII edición y consolida a Galicia como epicentro del debate

El evento tuvo lugar en A Coruña el pasado jueves 5 de febrero y contó con centenares de asistentes en Afundación, muchos de ellos venidos de todas partes de España

La séptima edición del Congreso Nacional Empresa 360 cerró sus puertas con un balance rotundamente positivo, consolidándose como uno de los grandes foros de referencia en España para el análisis jurídico y económico. Galicia volvió a situarse en el centro del debate nacional en un encuentro que reunió a destacados representantes del ámbito académico, empresarial, institucional y financiero.

Durante la jornada se abordaron algunos de los grandes retos que afrontan las empresas en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la evolución normativa y las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad.

Una antesala exclusiva en el Aquarium Finisterrae

El congreso arrancó con una cena privada celebrada en el Aquarium Finisterrae, concretamente en la emblemática Sala Nautilus. El entorno, rodeado de vida marina, sirvió como escenario singular para recibir a autoridades y ponentes en un ambiente distendido.

El menú fue diseñado por el chef Pablo Gallego, reconocido por su apuesta por la alta gastronomía gallega, poniendo el broche de oro a una velada que sirvió de antesala a una cita de máximo nivel.

El salón Nautilus del Aquarium Finisterrae Santiago Saiz

Apertura institucional: empresa, conocimiento y Europa

El acto inaugural contó con la intervención de Augusto Pérez Cepeda, decano del ICACOR; Carlos Lema Devesa, catedrático y presidente de IurisGamma; José Luis García Pita-Lastres, director jurídico; Natalia Teruel, responsable de comunicación de Gobid España; y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Todos coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración entre universidad, empresa e instituciones para afrontar los desafíos globales con mayor fortaleza y competitividad.

Europa, universidad y empresa ante el nuevo escenario global

La primera mesa de contenidos elevó el tono del debate con la participación de la eurodiputada Pina Picierno, quien intervino desde el Parlamento Europeo para subrayar el papel estratégico de la universidad en la construcción de una Europa más innovadora y competitiva.

Amanda Cohen destacó la importancia de generar certidumbre jurídica en materia de sostenibilidad para atraer inversión, mientras que Covadonga Toca Carús, directora general del IGAPE, incidió en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y económica de la empresa gallega. José Luis García Pita-Lastres defendió el valor del conocimiento como pilar social y Marcela Reigia reivindicó el respeto al imperio de la ley como base del sistema democrático y económico.

Insolvencia y concurso de acreedores

La segunda mesa centró el foco en el derecho concursal. Expertos como José Ignacio Canle, Gregorio de la Morena, Itsaso Santos, Carolina González Chas, Manuel Villarrubia y la magistrada en excedencia Bárbara Córdoba, recientemente incorporada a DLA Piper, analizaron las últimas reformas y su impacto práctico.

El debate permitió ofrecer una radiografía actualizada sobre el presente y el futuro del concurso de acreedores en España.

Natalia Teruel, responsable de comunicación de Gobid España, organizadores del Congreso Santiago Saiz

Inteligencia artificial y regulación

La inteligencia artificial protagonizó la tercera mesa. Alejandro Pazos, catedrático y doctor en Medicina e Informática; Álvaro Vieitez, decano de la UIE; y el jurista Santiago Hurtado ofrecieron una visión técnica, jurídica y económica del fenómeno.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, aportó la perspectiva institucional sobre las estrategias autonómicas de inversión, mientras que desde AESIA se analizó el marco regulatorio en construcción. La intervención de Julio Lage, presidente de AEGAMA, quedó disponible para descarga al no poder asistir presencialmente.

Reestructuraciones y sistema financiero

Tras el almuerzo celebrado en el restaurante Otto, el congreso abordó las reestructuraciones empresariales con representantes de Abanca, Santander, CaixaBank y Cofides, junto a juristas como Cayetana Lado y Pablo Albert, considerado uno de los mayores expertos nacionales en la materia.

El intercambio de posiciones permitió analizar las luces y sombras del actual sistema financiero y empresarial.

Segunda oportunidad y logística estratégica

La mesa sobre concurso de persona física reunió a Patricia Fernández, el magistrado César Suárez, Xavier García Estevez, Javier González Villar y Juan Rojo de Castro, quienes profundizaron en el mecanismo de segunda oportunidad.

La jornada concluyó con un análisis estratégico sobre el Puerto Exterior de A Coruña, considerado clave para el futuro logístico e industrial de la comunidad. Moderada por Alberto Bueno, la mesa contó con la participación de Angélica Díaz de la Rosa, Pancho Peleteiro, Eva Ortiz Fernández y Juan Diego Pérez Freire.

Clausura del Congreso Santiago Saiz

Clausura y consolidación

La clausura institucional corrió a cargo de José Luis García Pita-Lastres, Julio Lage, Carolina González Chas, Javier Menchén, Juan Carlos Rodríguez Maseda y José Ignacio Canle, quienes coincidieron en destacar la consolidación del Congreso Nacional Empresa 360 como un foro imprescindible para la reflexión jurídica y económica en España.

La séptima edición no solo reafirma el peso de Galicia en el debate nacional, sino que refuerza la vocación del Congreso Empresa 360 como espacio de diálogo estratégico en un momento de profundos cambios estructurales para la empresa y la sociedad.