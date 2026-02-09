Empresarios de Galicia hacen fuerza con Asturias y León para reivindicar el noroeste en Bruselas

De izqueirda a derecha: el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites; el presidente de la FELE, Juan María Vallejo y la presidenta de la FADE, María Calvo. EP

"Es inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías para contribuir a la cohesión territorial de los territorios del noroeste con el resto de España y con la UE". Con esta claridad reivindican Galicia, Asturias y León de manera conjunta, a través de sus empresarios, mejoras en materia de infraestructuras ante Bruselas.

Lo harán el próximo mes de junio en una reunión en esta ciudad de representantes de la CEG, la FADE y la FELE con François Bausch, coordinador europeo del Corredor Atlántico. Las patronales españolas expondrán su trabajo de colaboración para reivindicar ventajas para sus territorios a nivel europeo.

Este anuncio fue hecho este lunes tras un encuentro entre el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Juan María Vallejo.

Las patronales de Asturias, Galicia y León elaborarán un plan director digital del Corredor Atlántico Norte gemelo que prevén tener acabado el próximo otoño para avanzar en la ejecución de las iniciativas pendientes y poder cumplir los plazos del plan de la Red Básica del Corredor Atlántico Norte en España, con horizonte 2030.

Entre otros objetivos comunes están "posicionar al noroeste como un territorio competitivo, capaz de atraer inversión y talento", además de combatir la despoblación "a través de una red de infraestructuras dignas".

Los empresarios reclaman desarrollar el Corredor Atlántico de mercancías, su financiación y ejecución de hoy a 2030 (red básica) y 2050 (red global), incluido el Mecanismo Conectar Europa y los fondos europeos.

Las aspiraciones de las patronales apuntan a la incorporación efectiva del noroeste al mapa de autopistas ferroviarias y a la iniciativa Mercancías 30, "al mismo ritmo" que el resto de territorios.

Urgen acelerar inversiones "para evitar que el Noroeste quede fuera de plazos/estándares TEN-T" y "priorizar actuaciones que conecten puertos del noroeste con el ferrocarril y que hagan operativos los nodos logísticos".

Las apuestas de la patronal gallega

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, subraya que "Galicia se encuentra en un momento crítico para aumentar su actividad logística y de transporte".

"Estamos ante la oportunidad histórica de empezar a reducir las brechas de competitividad que Galicia tiene con el resto de España y Europa" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

"Las infraestructuras son el nodo neurálgico para potenciar la competitividad de las empresas, facilitarles el acceso a nuevos mercados y, en definitiva, mejorar su tamaño. Estamos ante la oportunidad histórica de empezar a reducir las brechas de competitividad que Galicia tiene con el resto de España y Europa", recalca Vieites.

Otros aspectos en los que incidió el presidente de la CEG fueron la planificación de inversiones que Galicia tiene en el Corredor Atlántico, más de 2.800 millones, y la competitividad de la comunidad como destino turístico.

"A corto plazo, la mejora de conectividad ferroviaria y logística en Galicia puede generar unos 1.000 millones de euros de nuevo PIB y el mantenimiento o creación de más de 5.500 empleos anuales", estima Vieites.

En opinión de Vieites, es imprescindible apostar por la intermodalidad, modernizar infraestructuras, incorporar al Corredor la conexión por Vigo-Ourense-Monforte y adelantar la de A Coruña-Lugo-Monforte para que las mercancías salgan de Galicia "a través de una infraestructura competitiva, fiable, sostenible y rentable".