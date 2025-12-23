Abanca y Afundación reúnen 2.340 juguetes nuevos para repartir en Reyes a familias desfavorecidas

ABANCA y Afundación entregaron este martes por la mañana a Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Madrina un lote de 2.340 juguetes nuevos en el marco de su campaña solidaria de Nadal 'Dibujar sonrisas'. Las tres organizaciones sociales se encargarán ahora de repartir los regalos entre niños y niñas de familias que están viviendo momentos complicados, asegurando que tengan una sorpresa en sus casas el Día de Reis.

La distribución de los juguetes se realizará en 14 localidades de Galicia, León, Asturias, Extremadura, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, zonas donde la entidad bancaria mantiene una presencia significativa.

Cáritas repartirá los regalos en A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, San Sebastián, Valencia y Sevilla. Cruz Roja hará el reparto en Vigo, Lugo, Ferrol, León, Oviedo y Mérida. En Madrid se encargará la Fundación Madrina.

Además de esta entrega de juguetes, la campaña 'Dibujar sonrisas' incluye una vertiente de recaudación de fondos solidaria a través de la web. Esta plataforma estará habilitada hasta el próximo 30 de diciembre para todas las personas que deseen realizar su aportación. En este caso, el dinero reunido se entregará íntegramente a Unicef.