Samaín y Lau Creaciones: dos empresas que contaron con el respaldo de Afigal para crecer

En lo que va de año la SGR ha avalado a 956 proyectos empresariales facilitándoles más de 94 millones de euros

Contenido patrocinado

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

La jamonería Samaín, ubicada en la coruñesa plaza de la Cormelana, y Lau Creaciones, una firma de artes gráfica situada en Santiago de Compostela, son dos de las numerosas pymes que año tras año reciben el respaldo de Afigal para crecer. Jorge Cabanelas y Virginia Gómez son los propietarios de Jamonería Samaín, situada en la plaza de la Cormelana. Se trata del segundo local de hostelería que abren estos dos socios después de dos años al frente de Samaín A Gaiteira.

Gracias al aval de Afigal y en el marco de las Líneas Igape, lograron la financiación que necesitaban para poner en marcha este nuevo establecimiento: "Afigal confió en nuestro proyecto y nos dio el aval que nadie más nos quería dar. Su apoyo fue fundamental para arrancar", explica Cabanelas, que destaca el trato personal, el asesoramiento y las condiciones ventajosas que lograron para el préstamo.

Lau Creaciones, empresa que contó con el respaldo de Afigal para crecer. Cedida

Por su parte, Lau Creaciones es una empresa compostelana dedicada a las artes gráficas especializada en gran formato. Tras una larga trayectoria en el sector del comercio, la hostelería y los eventos, detectaron la necesidad de adquirir una máquina de impresión digital para poder dar un servicio integral a sus clientes. Fue en este momento cuando contaron con el aval de Afigal, que les permitió hacer frente a esta compra a través de la Línea Igape.

Miguel Suárez, responsable de la Oficina Técnica de Lau, destaca tanto este apoyo financiero como el asesoramiento que les prestó la SGR: "Valoro tanto la confianza depositada en el proyecto como la ayuda que me prestaron a la hora de solicitar la subvención, lo que nos permitió invertir menos tiempo en detalles burocráticos y tener la seguridad de saber que estábamos haciéndolo correctamente".

13.000 socios

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos. Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981216276.