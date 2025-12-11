El absentismo, un reto de cara a 2026 para la patronal gallega: "Es un problema estructural"

"El absentismo es un problema estructural que amenaza la competitividad, sobre todo en un contexto de escasez de mano de obra en muchos sectores", Así de tajante se ha mostrado esta mañana el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, durante su comparecencia en Santiago para presentar un balance de las actividades de la confederación.

La patronal gallega señala el absentismo en la comunidad autónoma como uno de los principales retos para 2026, al asegurar que "existen bajas fraudulentas", por lo que urge a "revisar protocolos de bajas" para solucionar el problema. Vieites, además, ha recalcado que en Galicia los niveles de absentismo se sitúan "muy por encima de la media nacional", con una duración media de las bajas por contingencias comunes "muy por encima de la media estatal".

El dato ofrecido por la CEG es de de 81,95 días en la comunidad autónoma, frente a 42,47 días de media en España. A este respecto, el presidente de la patronal ha afirmado que este fenómeno supone un coste directo para las empresas de 432.645.110 euros, según el cálculo realizado en 2024.

El representante de la CEG también ha advertido que el equivalente de trabajadores que no acudieron "ningún día del año a trabajar" para la población protegida durante el ejercicio 2024 en Galicia fue de 95.639, frente a 61.584 en 2018.

Vieites ha añadido, según recoge Europa Press, que entre enero de 2019 y agosto de 2025, la evolución de los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC) abiertos, con duraciones superiores a 365 días, se ha multiplicado por 6,41, hasta llegar a 9.865 procesos abiertos en agosto de 2025.

Así, el representante de los empresarios gallegos insiste en que es "imprescindible un compromiso serio entre administraciones" (sistema sanitario público, mutuas y empresas) para "revisar protocolos de bajas, acortar tiempos de diagnóstico y recuperación, asegurar un control efectivo sobre bajas fraudulentas, e incentivar la reincorporación rápida cuando proceda".

Otras demandas

Más allá del absentismo, la CEG considera que es prioritario que los presupuestos autonómicos y estatales "reflejen con claridad" ayudas y facilidades para empresas, pymes y autónomos. Vieites ha alertado de la "vulnerabilidad de las infraestructuras críticas" tras episodios como el apagón eléctrico de abril de 2025, que ha puesto "en evidencia las debilidades estructurales de una red de suministro cuya falta de capacidad ya limita proyectos, oportunidades laborales, captación de inversión y el desarrollo territorial equilibrado".

El presidente de la CEG ha subrayado que las administraciones competentes "deben" incrementar la inversión, mantenimiento y modernización de infraestructuras críticas, asegurar redundancia energética y resiliencia, y revisar el marco regulatorio de suministro para evitar que fallos estructurales derivan en crisis empresariales. En el contexto de las relaciones laborales (en las que está incluido el absentismo), la CEG ha trasladado que "ha rechazado y rechazará el intervencionismo del Gobierno en el diálogo social".

Subida del salario mínimo

La patronal gallega, por otro lado, considera "asumible" para Galicia una subida del salario mínimo interprofesional del 1,5%, como plantea la confederación de empresarios estatal (CEOE), frente al incremento entre el 3,1% y el 4,7% que plantea el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo.

Juan Manuel Vieites ha afirmado que en Galicia "sería asumible el 1,5%", si bien desconoce "el impacto en otras regiones" de otra eventual subida y aunque depende "del sector de la actividad". Al respecto, Vieites ha apuntado que los sectores ganadero y agrícola ya están "sufriendo unos incrementos importantísimos en los últimos años".

El representante de los empresarios gallegos ha incidido en que el 1,5% para Galicia sería un "valor aceptable" dentro de los parámetros recogidos por la confederación, y que así se contemple a todos los sectores, "incluso los de las rentas más bajas", como agricultura, pesca, ganadería y empleadas de hogar.

Vieites, además, ha explicado que para llegar al 1,5% de subida del SMI se tomaron como referencia los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para este año, que contemplan los salarios de los sectores antes mencionados. "Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", ha recalcado Vieites.

La subida del el 1,5% para 2026 supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades).