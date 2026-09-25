Recta final para presentar candidaturas a la XXVII edición del Premio Emprende Coruña 2026

La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE Coruña) mantiene abierto el plazo para presentar candidaturas a la XXVII edición del Premio Emprende Coruña, que busca reconocer el talento y la iniciativa de empresas y personas emprendedoras de la provincia.

Las personas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el viernes 16 de octubre de 2026. La convocatoria pone el foco en propuestas que contribuyan al desarrollo del tejido productivo coruñés y destaquen en ámbitos como el emprendimiento, la innovación, la generación de empleo o la responsabilidad social corporativa.

Cinco reconocimientos

El jurado concederá un total de cinco reconocimientos: el Premio Iniciativa Empresarial 2026, el Premio Iniciativa Emprendedora 2026 y tres accésits dedicados a Innovación, Creación de Empleo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Con estas categorías, AJE Coruña pretende reconocer tanto la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales como su capacidad para generar actividad económica y empleo e incorporar nuevas soluciones.

Para participar será necesario consultar las bases, cumplimentar la solicitud y los anexos correspondientes y enviar la documentación al correo electrónico info@ajecoruna.com. Los candidatos deberán completar también el formulario de inscripción habilitado para esta edición.

La gala será el 12 de noviembre

Los ganadores se conocerán durante la gala de entrega de los XXVII Premios Emprende Coruña, prevista para el jueves 12 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

El jurado valorará las candidaturas de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, atendiendo, entre otros aspectos, a la iniciativa empresarial y emprendedora, la innovación, la creación de empleo y la responsabilidad social corporativa.