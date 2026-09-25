Imagen de archivo de la manifestación de trabajadores del comercio en A Coruña el pasado 15 de marzo. Quincemil

UGT impugna el convenio que afecta a los trabajadores de Inditex al considerarlo un "grave retroceso"

UGT ha impugnado ante la Audiencia Nacional el convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil, que afecta a más de 120.000 trabajadores de grandes grupos de moda como Inditex, Mango, Primark o Tendam. El sindicato considera que el acuerdo supone un "gravísimo retroceso" para las condiciones laborales del sector.

La demanda fue presentada este lunes y se dirige contra el acuerdo firmado por la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, publicado en el BOE el pasado 30 de julio.

UGT solicita su nulidad total por el "irregular desarrollo" de la última sesión de negociación y porque considera insuficiente la representación de los dos sindicatos firmantes para que el convenio tenga eficacia general.

En caso de que la Audiencia Nacional no estime esa petición, UGT reclama de manera subsidiaria la nulidad de hasta diez artículos del convenio por considerar que vulneran la legislación. El sindicato confía en que la Justicia termine anulando un acuerdo que, a su juicio, supone un retroceso para los trabajadores del comercio textil y del calzado.

Contratos, descansos y desconexión digital

Entre los puntos cuestionados se encuentra la regulación de los contratos por circunstancias de la producción. UGT critica que esta modalidad, cuya duración máxima es de 90 días, tome como referencia cada tienda en lugar del conjunto de la empresa.

El sindicato también denuncia que el convenio permite compensar las horas extraordinarias durante el año siguiente a su realización, en vez de dentro de los cuatro meses que, según señala, establece la legislación.

Otro de los aspectos impugnados afecta al descanso semanal. El acuerdo establece con carácter general dos días de descanso, pero contempla una excepción para las tiendas con plantillas inferiores a siete trabajadores. UGT considera que esta diferencia es "contraria al principio constitucional de igualdad".

La organización sindical cuestiona asimismo la regulación de la desconexión digital, ya que el convenio permite a las empresas enviar mensajes e instrucciones durante los periodos de descanso diario o semanal y durante las vacaciones. Para UGT, esta posibilidad deja "vacío el derecho de desconexión digital".

El convenio afecta a más de 120.000 trabajadores de toda España, la mayoría mujeres. Frente a la posición de UGT, los sindicatos y la patronal que lo firmaron sostienen que el acuerdo mejora las condiciones recogidas en algunos de los convenios provinciales vigentes y consolida avances en ámbitos como los salarios, la conciliación, la estabilidad laboral, la organización del trabajo y el desarrollo profesional.

ARTE defiende el convenio y apela al diálogo

Por su parte, ARTE defiende que el acuerdo nació con el objetivo de "seguir profesionalizando el comercio textil" y reforzar las garantías sociales y económicas para hacer del sector "un proyecto profesional sólido y atractivo para miles de trabajadores y trabajadoras".

La asociación asegura que durante la negociación mantuvo una "voluntad constante de diálogo y colaboración con todas las organizaciones sindicales" y, ante la impugnación, señala que esperará a la correspondiente resolución judicial. Mientras tanto, afirma que continuará trabajando "desde el diálogo, por el mejor marco posible para el conjunto del sector".