Supermercado de Gadis en Monte Alto, en A Coruña.

Supermercado de Gadis en Monte Alto, en A Coruña. Cedida

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Gadis reabre su supermercado de Monte Alto, en A Coruña, y crea 40 empleos directos

El establecimiento regresa completamente renovado con más de 1.800 metros cuadrados de superficie y una oferta de más de 12.000 productos

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Gadis ha reabierto su supermercado situado en la planta baja del mercado de Monte Alto, en A Coruña, después de una renovación integral de sus instalaciones. La reapertura supone además la creación de 40 puestos de trabajo directos.

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El establecimiento cuenta con más de 1.800 metros cuadrados de superficie total y una oferta que supera los 12.000 artículos. La cadena ha renovado el espacio siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y comodidad.

Las secciones de productos frescos tienen un peso destacado, con áreas de pescadería, carnicería, charcutería y frutería atendidas por profesionales. La panadería, por su parte, sigue un concepto de obrador tradicional. La oferta se completa con productos de marcas comerciales y propias, además de referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel.

El supermercado abrirá de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas, y contará con nueve cajas de cobro. Los clientes también podrán realizar sus pedidos a través del servicio de compra online de la cadena.

Sorteos por la reapertura

Con motivo de la apertura, Gadis ha puesto en marcha una promoción entre el 10 y el 16 de septiembre. Por cada 20 euros de compra, los clientes podrán participar en el sorteo diario de tres jamones ibéricos, que se realizará presencialmente a las 19:30 horas.

La reforma también ha incorporado nuevos equipos de climatización y frío destinados a mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

Con la recuperación del supermercado de Monte Alto, Gadis mantiene una red de 35 establecimientos en diferentes puntos de A Coruña.