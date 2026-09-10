Gadis reabre su supermercado de Monte Alto, en A Coruña, y crea 40 empleos directos

Gadis ha reabierto su supermercado situado en la planta baja del mercado de Monte Alto, en A Coruña, después de una renovación integral de sus instalaciones. La reapertura supone además la creación de 40 puestos de trabajo directos.

El establecimiento cuenta con más de 1.800 metros cuadrados de superficie total y una oferta que supera los 12.000 artículos. La cadena ha renovado el espacio siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y comodidad.

Las secciones de productos frescos tienen un peso destacado, con áreas de pescadería, carnicería, charcutería y frutería atendidas por profesionales. La panadería, por su parte, sigue un concepto de obrador tradicional. La oferta se completa con productos de marcas comerciales y propias, además de referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel.

El supermercado abrirá de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas, y contará con nueve cajas de cobro. Los clientes también podrán realizar sus pedidos a través del servicio de compra online de la cadena.

Sorteos por la reapertura

Con motivo de la apertura, Gadis ha puesto en marcha una promoción entre el 10 y el 16 de septiembre. Por cada 20 euros de compra, los clientes podrán participar en el sorteo diario de tres jamones ibéricos, que se realizará presencialmente a las 19:30 horas.

La reforma también ha incorporado nuevos equipos de climatización y frío destinados a mejorar la eficiencia energética del establecimiento.

Con la recuperación del supermercado de Monte Alto, Gadis mantiene una red de 35 establecimientos en diferentes puntos de A Coruña.