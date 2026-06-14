La pareja que endulza Santiago desde una tienda mítica: "Movimos cielo y tierra para agarrarla"

En su camino para ir a estudiar al IES Xelmírez I, Jéssica y sus amigas paraban en Rainbow Golosinas para comprarle alguna que otra chuchería a Teresa, la dueña del local. Treinta años más tarde, ahora es Jéssica, junto a su pareja Jacobo, quien regenta esta tienda de chucherías en plena entrada del casco histórico y que forma parte de la vida de muchos compostelanos.

Llegaron a ella hace más de un año, en febrero de 2025, gracias al "boca a boca", recuerda Jacobo que trabajaba en un local de hostelería de la rúa do Franco y conocía a los dueños de la tienda de golosinas: "Con el tiempo te vas acercando más a unas o a otras personas y dio la casualidad de que nos lo ofreció". Siempre tuvo la idea de "coger algo y hacer algo propio" y con Rainbow Golosinas surgió la oportunidad de esta pareja de tener su propio negocio por el que "movimos cielo y tierra para agarrarlo".

"A veces prefieres delegar lo que tienes a alguien que ya conoces de primera mano o sabes la idea que tiene, porque es dejar un negocio de muchos años y no es lo mismo cederlo a un desconocido y que después puedan darse problemas" comenta el dueño mientras Jéssica lamenta la apertura de franquicias en comercios emblemáticos de la zona. A pesar de conocer a los dueños, sostienen que "no tuvimos ningún tipo de privilegio", pagando el traspaso y todos los gastos que supone abrir un comercio, aunque con la suerte de no tener que empezar desde cero: "Era fácil, estaba montado, solo teníamos que seguir rodando".

A pesar de no tener experiencia en regentar un negocio, y menos en un local de golosinas, sus anteriores trabajos les nutrieron en esta nueva aventura. Jacobo, hostelero casi toda su vida, tenía experiencia con todo lo relacionado con la gestión: "Ya venía de gestionar en restaurantes, tanto nóminas como todas las cosas que puede llevar un dueño. Lo único que fue aprender es a hacer las cosas, pero con interés y con ganas nos resultó muy fácil".

Por su parte, Jéssica trabajaba en el sector de la limpieza, en hoteles, casas, pisos, gimnasios, "donde saliera, yo siempre he ido donde me han llamado". No para pocos pasa desapercibida la limpieza de un local por lo que, con la gran experiencia de Jéssica, en Rainbow Golosinas las vitrinas, el suelo y todos sus estantes están más que impolutos. "A mí me alegran mucho cuando vienen y dicen: 'ay qué limpia está la tienda'. No quiero guarrería ni quiero cosas caducadas, con eso tenemos mucho cuidado y control", dice la dueña.

Además de sus conocimientos previos laborales, también contaron con la experiencia de la persona contratada por los anteriores dueños, que mantuvieron con su llegada. "Le dimos continuidad, nos delegamos en ella para poder aprender" y fue así como, poco a poco, fueron aprendiendo del oficio. "Ella hacía la elaboración de las cosas. Nos guiamos por ella, es responsable y, por otra parte, nos resultó más fácil porque vimos cómo ella trabaja y, de esa forma, nosotros ya podíamos tirar a nuestro gusto e incorporar cosas nuevas", explican los dueños.

Los clásicos que siempre triunfan y nuevos sabores

A su llegada a la tienda incorporaron algunos cambios, sobre todo en los productos, pero manteniendo siempre la esencia de un negocio familiar. "Había mucho producto para el que ya no tenía demanda" dice Jéssica, y los nuevos dueños fueron quitando e incorporando "cosas nuevas, más modernas y que se muevan más". También incorporaron recargas telefónicas y servicio de paquetería .

Con nuevos productos, la pareja comenta que "las chuches clásicas" siguen triunfando, desde el huevo frito, la fresa, el tiburón, los labios, las señales o los ladrillos. Las de toda la vida se entremezclan con las chucherías ácidas y alguna que otra moda como sabores como el pistacho o mango y coco, "va por oleadas" dicen y cuentan con chucherías difíciles de encontrar en otras tiendas de Compostela, como los caramelos de violetas, muy típicos en Madrid.

La fiebre por los cromos del Mundial también llegó a esta tienda de chucherías. "Teníamos reservas y ya volaron, estamos a ver si conseguimos más" comentan entre risas la pareja, atónitos ante la "locura" por conseguir un paquete de cromos. Aclaran que "no somos un quiosco, somos una tienda de chuches" por lo que lo tienen más difícil para conseguir los cromos: "Si fuéramos quiosco tendríamos que tener prensa y no tenemos. Por eso también nos cuesta más que a otros conseguir los cromos, porque van primero los de prensa". Señalan también que "tampoco sacas mucho" con ellos pero sí que es "como una venta cruzada", llevándose sus clientes un paquete de cromos y alguna que otra chuche.

"Es muy importante, para una tienda de chuches, saber lo que les gusta a los niños" Jéssica y Jacobo, responsables de Rainbow Golosinas

"Creemos que todo el mundo pueda comerse una chuche" explican desde Rainbow Golosinas donde adaptarse a las necesidades de los clientes también juega un papel fundamental. Por eso, tienen chucherías veganas, sin gluten o sin lactosa: "Esto es un aprendizaje continuo, porque como andan renovando y añadiendo, tenemos que tener la chuleta para mirar las cosas y aprender rápido".

La pareja tiene un hijo pequeño y varios sobrinos, por lo que se enteran de las modas, como las K-Pop o Stranger Things, gracias a ellos, "es muy importante, para una tienda de chuches, saber lo que les gusta a los niños". Jéssica cuenta como le da "mucha pena" cuando no tienen el producto que busca un niño y se marcha de la tienda "con cara de pena".

"La gente es muy buena"

En una ubicación privilegiada, entre la zona nueva y el casco histórico de la ciudad, comenta la pareja que "a lo mejor esta tienda en otro sitio pasaría desapercibida, pero aquí no" en donde confluyen turistas, especialmente en verano, vecinos y la gente de negocios próximos.

Con su llegada mantuvieron clientes, perdieron algunos, y ganaron otros, "a lo mejor al principio no te vienen, pero después, con el paso del tiempo, sí". Teresa ya no está, pero sus caramelos sí, "van a seguir para quien los quiera".

Una antigua dueña que muchos de sus clientes aún recuerdan, "vienen preguntando muchísimo por ella" dicen los nuevos dueños quienes también explican que "la gente es muy buena, siempre desea que te vaya bien".

"El que no arriesga no gana" comenta Jéssica quien, después de más de un año de su llegada, no se arrepiente de esta aventura: "Hay que seguir peleando, dar ejemplo de lucha y seguir intentando hasta donde llegues". "Menos la muerte, todo puedes arreglarlo" dice Jacobo con una sonrisa, la misma con la que la pareja atiende cada día a sus clientes.