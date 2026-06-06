Patri, heredera de uno de los últimos Ultramarinos de España con 50 años: "Intento conseguir los productos raros si los piden"

Media tarde de un día de junio. En un cuarto de hora entran seis personas en Ultramarinos Patri. Solo una se lleva algo de comer: dos bolsas de pistachos. Las seis han ido a recoger o a entregar paquetes de y para empresas de mensajería. Un hombre carga con dos; una joven trae seis en un bolso grande. "Llevo dos años con este servicio. No soy el único ultramarinos que lo tiene".

En tiendas "como las de antes" no se cierra el paso al progreso, a la modernidad o a las nuevas costumbres. No lo hace Patricia Barreira al frente del negocio al que puso su nombre hace quince años, cuando se hizo con el traspaso que la hija de los propietarios originales, Fina, anunció en el escaparate por su jubilación.

"Nunca cerró. De un día con Fina pasamos a un día con Patri. Ella me ayudó mucho al principio, me presentó a clientes, proveedores...", recuerda Patricia, que dejó atrás su trabajo como oficial de pastelería para convertirse en autónoma y responsable de uno de esos negocios "de siempre" que se resisten a desaparecer. "¿Cuántos ultramarinos quedamos en la ciudad?", se pregunta en voz alta.

Patri está en el número 20 de la calle Historiador Vedia, junto al parque de Santa Margarita. "Siempre fue un ultramarinos. Yo soy del barrio y venía aquí a menudo", dice la dueña, aunque desconoce el tiempo exacto que el negocio lleva abierto. "Te digo 50 años como pueden ser 60".

En los tres lustros que lleva atendiendo a los vecinos (siempre está ella, los domingos abre su hijo) mantiene a clientes que compraban a Fina y luego lo hicieron con Patri. También ve mucho cambio y variedad desde el otro lado del mostrador: "No todo el mundo es propietario por aquí, rota mucho el alquiler".

Un paquete espera en Patri

El interior del ultramarinos apenas ha cambiado: techos altos, paredes blancas, estanterías llenas, una trastienda al fondo. "Solo cambié la distribución de los mostradores, esa nevera. Es que esta es una tienda como las de antes", insiste. "Tiene ese encanto".

Frutas y verduras, en primer término, en el interior de Ultramarinos Patri. Quincemil

La saturación de los primeros días dio paso a la "naturalidad". "Siempre me llamó la atención este tipo de negocios, por su tradición. Me animé, me adapté bien y me gusta muchísimo. Si alguien me pide una marca que no tengo o un producto más raro, trato de conseguírselo", admite Barreira.

Con el paso del tiempo llegaron incluso nuevos servicios, como el de paquetería. "Gracias a ello, viene gente de calles más transitadas del entorno, como la avenida de Finisterre, y conocen una tienda que no sabían que existía".

Así que si alguien sabe que no va a estar en casa a una hora del día y hace una compra por internet, la empresa de mensajería que mueve las mercancías deja el paquete en el ultramarinos de Patri. "En Navidad o época de rebajas es una locura". Habitualmente, decenas de paquetes esperan por su dueño entre frutos secos, leche, pan, cereales, frutas y verduras.