Santiago lanza una nueva campaña de los Bonos Corazón: así puedes descargarlo

El Concello de Santiago ha presentado una nueva campaña de los Bonos Corazón para compras en el comercio local. En total se cuenta con un presupuesto de 300.000 euros para esta convocatoria, que se suman a los otros 300.000 euros del pasado mes de mayo.

Los bonos serán de una única modalidad por valor de 50 euros, de los cuales el Concello financia 20 euros y los otros 30 la persona solicitante.

Los Bonos Corazón se podrán descargar a partir del próximo jueves 16 de octubre a las 09:30 horas y hasta que se agote el crédito disponible. El plazo para utilizarlos será de un mes. Se podrán descargar en la web habilitada para ello, tras una inscripción con los datos personales.

También se habilitará un registro presencial, pidiendo previamente cita en el mail comercio@santiagodecompostela.gal o en el teléfono 981 542 492. El único requisito es ser mayor de edad y no es necesario estar empadronado en la ciudad.

Por su parte, los comercios se podrán adherir antes, desde el próximo lunes 13 y hasta dentro de un mes.

Como en anteriores ediciones, los bonos tendrán formato digital con un código QR disponibles en las aplicaciones Wallet. El importe se podrá utilizar en una o varias compras y cada persona podrá solicitar hasta tres bonos.

También se establece un límite de gasto en cada establecimiento de 15.000 euros con cargo al 40% de los Bonos Corazón.