Chipperfield defiende en Santiago que transformar los mercados hacia el turismo sería "un desastre"

El arquitecto británico residente en Galicia David Chipperfield ha hecho este martes un alegato en favor del papel tradicional de los mercados de abastos, considerando que transformarlos desde el punto de vista turístico en "centros gastronómicos" sería "un desastre". "Transformar un mercado, como símbolo de la alimentación sana y de la sociedad, hacia el turismo, creo que es un problema. El futuro de Galicia no es el turismo", ha dicho el premio Pritzker, que dirige en Compostela un centro de reflexión y estudio sobre arquitectura y sociedad, la Casa RIA.

Precisamente la Fundación RIA celebra este martes en la capital gallega el primero de sus 'Encuentros de Mercado' con la presencia de la arquitecta británica Carolyn Steel, un proyecto conectado con una exposición que busca, a través de testimonios expertos, reivindicar el papel de los mercados de abastos en la promoción de la alimentación consciente y sana, la vertebración del territorio y las conexiones sociales a través de los alimentos.

El proyecto, ha dicho Chipperfield en un encuentro con los medios, nace de "celebrar la idea del mercado", desde el punto de vista arquitectónico y también como "un lugar de importancia social y comercial". "El mercado, en mi opinión, es una combinación fantástica de arquitectura civil, lugar social y representación de algo que es realmente importante en Galicia: la calidad de los alimentos", ha dicho el arquitecto, que ha apostado por no perder la ocasión de "recordar lo importante que es".

Galicia, ha recordado Chipperfield, tiene "muchos mercados de abastos", algunos de ellos "luchando por mantenerse", por lo que ve "bueno tener este debate para recordarnos lo importantes que son estas cosas, no sólo como arquitectura, sino como un símbolo viviente de algo que es tan importante para esta región, y que se está volviendo muy importante en el mundo, la calidad de como hacemos nuestra comida".

Con las áreas rurales afectadas por la despoblación, el arquitecto inglés ha incidido en la necesidad de "buscar nuevos modelos para mantener las estructuras alimentarias" sin "adoptar el modelo industrial" que "ha colapsado el medio ambiente, la salud y las comunidades". "Y creo que Galicia es un buen modelo para la alimentación", ha dicho.

Contra el modelo turistificado

Preguntado acerca de los modos de revitalización de estos mercados, Chipperfield se ha mostrado totalmente contrario a basar su futuro en modelos turistificados y basados exclusivamente en espacios gastronómicos.

"Creo que los centros gastronómicos son un desastre", ha dicho el arquitecto, que ve "un problema" convertir estos espacios basados en la cultura de la comida sana y de proximidad y las relaciones sociales en "un elemento de entretenimiento".

Chipperfield ha apostado por sacar "una lección" de experiencias previas como la de Barcelona, Oporto y Lisboa, teniendo en cuenta que "el futuro de Galicia no es solo el turismo". "El turismo es parte de nuestra economía, es importante, pero cuando nosotros somos turistas, queremos venir a Santiago y ver la realidad, no ver a otros turistas, así que tenemos que ser muy cuidadosos", ha dicho. "La solución fácil para los mercados no es, en mi opinión, este tipo de entretenimiento. Un poco, pero no demasiado", ha añadido.

Por el contrario, cree que la revitalización de estos espacios pasa por que sean "el símbolo de algo más, el símbolo de la ecología de la alimentación integral" que debe de ser "protegida". "No es solo el mercado, en realidad, son las cosas que le dan sentido al mercado", ha resumido.

Proteger los mercados

Por su parte, Carolyn Steel ha llamado la atención sobre la necesidad de proteger los mercados y su esencia. "En el Reino Unido hemos perdido la mayor parte de nuestros mercados, y ahora son lugares a los que la gente va a comer un buen sándwich", ha dicho la pensadora, mientras que en Santiago "sigue siendo el corazón de una cultura de la alimentación saludable que se basa en los productores locales".

"Mantener vivos mercados como el Mercado de Abastos de Santiago es mucho más que tener un bonito edificio con buena comida, se trata de la salud de la región en su conjunto, y de la sensación de bienestar, de pertenencia, de identidad, de saber lo que importa en la vida y de valorar la comida, que es el núcleo de todo", ha añadido Steel. "Mi razón para venir aquí es, en parte, para deciros que entendáis el valor de esto y el valor de protegerlo, porque, sin él, estáis perdidos, todos estamos perdidos".

El modo de protegerlo, en todo caso, merece un debate, para la arquitecta inglesa, en aspectos como "si es una buena idea poner un supermercado en el sótano, como acaban de hacer en Santa Catarina, por ejemplo". "Creo que, históricamente, en España en particular, los mercados estaban protegidos de los supermercados y, por supuesto, los supermercados en el Reino Unido han sido la muerte de los mercados, pero perdimos nuestra cultura alimentaria mucho antes que vosotros, así que creo que la situación es ligeramente diferente", ha considerado Steel, que no se cierra que "un supermercado y un mercado puedan trabajar juntos, porque sigue siendo un lugar al que la gente puede acudir para comprar su comida".

En todo caso, "más allá de eso", lo esencial es "comprender y reforzar el grado en el que la gente valora su comida local", algo de lo que en Galicia la sociedad está "muy orgullosa". "La gente celebra la comida y creo que mi esperanza es que, al venir aquí y hablar de lo maravillosa que es vuestra cultura culinaria, podáis conservar vuestra maravillosa cultura", ha apostillado.

Conferencia

Carolyn Steel dará estee martes una conferencia profundizando en estos conceptos y otros conceptos en la Casa RIA, un evento al que seguirá una 'cena de mercado' elaborada por el chef Iago Pazos con productos que la conferenciante y el cocinero han ido eligiendo en su paseo por la Praza de Abastos de Santiago y que será un puente entre la gastronomía gallega y la inglesa.

En la visita también ha participado el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, que ha puesto en valor la recuperación de los mercados de abastos y de las zonas comerciales de los cascos históricos como "símbolo" y "escaparate" de la calidad de los productos gallegos de proximidad.