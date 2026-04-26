El Plan de Transformación Digital de Sogama permitirá a empresas y ayuntamientos ganar eficiencia y ahorrar costes

La previsión es que el Proyecto TRAZA esté operativo a mediados del 2026 y el Portal del Cliente, que ofrecerá un servicio de Chatbot disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, sea una realidad a principios de 2027

Contenido patrocinado

Bajo la denominación R-DIXITAL, Sogama ha puesto en marcha su Plan de Transformación Digital, al que destinará una inversión de más de 2,8 millones de euros (con una cofinanciación de Fondos Europeos de más de 1,8 millones), y con el que pretende que, tanto la empresa como los 304 ayuntamientos adscritos a su sistema, ganen en eficiencia y ahorren costes.

Esta actuación, que se enmarca en su Plan Estratégico 2025-2030, representará para la compañía un gran paso hacia la sostenibilidad, ya que mejorará su productividad al reducir tareas manuales repetitivas, alertará sobre situaciones que pueden llevar a errores operativos, propiciará una mejor coordinación entre los miembros del equipo profesional, permitirá centralizar los datos y visualizarlos en cuadros de mando flexibles, y optimizará las relaciones de Sogama con los entes locales, aportándoles información, veraz y contrastada, que les resultará de gran utilidad en la toma de decisiones.

TRAZA y Portal del Cliente

R-DIXITAL está conformado por dos proyectos, TRAZA y Portal del cliente, que se complementan entre sí, formando parte del mismo esquema tecnológico. TRAZA actuará como plataforma central de gestión, integrando los datos de los residuos desde que entran en las plantas de Sogama hasta que salen de las mismas convertidos en recursos.

Su implantación debe adaptarse a las particularidades de las distintas instalaciones que integran su infraestructura industrial: un Complejo Medioambiental y un vertedero controlado de apoyo, localizados en Cerceda (A Coruña); cuatro plantas de compostaje, una por provincia (Cervo, en Lugo; Cerceda, en A Coruña; Vilanova de Arousa, en Pontevedra; y Verín, en Ourense); 37 plantas de transferencia distribuidas estratégicamente por todo el territorio gallego; y las propias de las tres estaciones de ferrocarril (O Ceao, en Lugo; Guixar, en Vigo; y San Cibrao das Viñas, en Ourense) desde las que transporta el 55% de los residuos que trata en el complejo cercedense.

Sala de control PRTE.

Por su parte, el Portal del Cliente se configura como el consumidor de la información emanada de TRAZA y será el medio de comunicación por excelencia con los ayuntamientos. Dado su carácter bidireccional, facilitará la consulta y gestión de los datos vía on line de forma estructurada y segura, así como el acceso a los mismos en tiempo real (cantidades de residuos entregadas a Sogama, aportación al reciclaje, comparativas con municipios de la misma tipología, histórico de facturación, etc).

La información dispensada permitirá a los entes locales verificar incidencias y resolverlas en plazo, además de gestionar mejor los tiempos de recogida de basura, optimizar rutas, definir una contenerización más certera, de acuerdo con los niveles de producción de residuos de cada zona, etc. Estos ajustes traerán consigo un importante ahorro de costes y una prestación municipal más eficaz y eficiente.

En este sentido, R-DIXITAL se configura como un instrumento de utilidad para que las entidades locales hagan un seguimiento de su aportación al reciclaje y, por lo tanto, del cumplimiento de los objetivos europeos. Asimismo, y en plena sintonía con las últimas innovaciones, a través de este Portal se ofrecerá un servicio de Chatbot, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, basado en Inteligencia artificial (IA) y capaz de mantener una conversación en tiempo real, posibilitando que los usuarios realicen consultas y obtengan los datos que precisan al momento, eliminando los tiempos de espera.

También relacionado con el campo de la IA, se incorporará la posibilidad de obtener proyecciones a futuro de la evolución de la generación de distintos tipos de residuo, presentando escenarios probables y facilitando la anticipación a los cambios.

La previsión es que el Proyecto TRAZA esté plenamente operativo a mediados de este año 2026 y que el Portal del Cliente, ya en fase piloto, sea una realidad, después del despliegue y capacitación, a principios de 2027.

El Plan de Transformación Digital colocará a Sogama y la Xunta de Galicia a la vanguardia en la transformación digital aplicada al sector medioambiental, posicionando a nuestra comunidad como referente en la gestión eficiente e innovadora de los residuos.

R-DIXITAL fue presentado públicamente por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la planta de transferencia de Curtis (A Coruña), donde estuvo acompañada por el presidente de la empresa pública, Javier Domínguez, y el alcalde de la localidad, Javier Caínzos.

Plan Estratégico 2025-2030

Bajo el lema "Sogama es futuro", la nueva Hoja de Ruta de Sogama, fruto de un estudio detallado en el que se integraron los resultados de más de 300 entrevistas mantenidas con distintos grupos de interés, tiene un marcado carácter dual, con dos grandes líneas de trabajo: por un lado, de modernización y crecimiento, y, por otro, de gobernanza, a fin de lograr una mejor conexión con los 304 ayuntamientos a los que da servicio.

Además de la transformación digital, complementada con la robotización y uso de la inteligencia artificial para una mejor selección de los residuos, otros de los ejes de este plan son la gestión de nuevas fracciones de residuos, como es el caso del textil, y la descarbonización de los procesos.

Sogama pondrá en marcha la que será la primera planta de clasificación de residuos textiles de España. Con una capacidad inicial para 3.000 toneladas anuales, ampliable hasta 24.000, se encuentra en construcción, en el Complejo Medioambiental de Cerceda, y a la misma se destinará una inversión de 22,4 millones de euros, contando con una cofinanciación de los fondos europeos MRR. La previsión es que, en una primera fase, esta instalación cree entre 17 y 30 puestos de trabajo, que serán cubiertos, de forma preferente, por personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Asimismo, el Plan Estratégico también contempla la descarbonización de los procesos, sustituyendo el uso de combustibles fósiles, como es el gas natural, por tecnologías más limpias, al tiempo que quiere promover la autosuficiencia energética de la entidad y maximizar la aportación de energía renovable al mix energético, pretendiendo que la energía generada en el Complejo cercedense se destine a uso interno de Galicia.