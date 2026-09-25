Galicia sumará 10 nuevas subestaciones y 208 kilómetros de líneas eléctricas hasta 2030

Galicia contará con 10 nuevos parques de subestaciones y 208 kilómetros de líneas eléctricas dentro de la nueva propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030. El documento, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), incorpora cambios tras analizar las alegaciones recibidas durante el periodo de audiencia.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, avanzó los principales resultados para Galicia después de reunirse con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la sede del Ministerio.

La planificación contempla para la comunidad un 22% más de kilómetros de nuevas líneas que en la propuesta inicial, además de 44 nuevas posiciones. A estas actuaciones se suman intervenciones sobre 579 kilómetros de tendidos ya existentes, con el objetivo de reforzar la red y aprovechar las infraestructuras actuales.

"El Gobierno plantea un significativo refuerzo y renovación de las infraestructuras eléctricas gallegas para atender nuevas necesidades ligadas a la transición energética, especialmente en aquellas zonas donde se esperan más inversiones y más desarrollos industriales", señaló Groizard.

Más capacidad para industria, vivienda y puertos

Uno de los principales cambios de la nueva propuesta es la incorporación de 1,6 GW adicionales de capacidad disponible. Esta potencia se destinará a cubrir nuevas necesidades relacionadas con actividades industriales, entre ellas la producción de hidrógeno y las fábricas del sector de la automoción, pero también a la vivienda y a la electrificación de los puertos.

En este apartado cobra especial relevancia A Coruña. La reconfiguración del puerto coruñés figura entre las actuaciones consideradas preferentes dentro de la planificación.

También tendrán esta consideración las intervenciones destinadas a mejorar la conexión entre las redes de transporte y distribución en el conjunto del territorio, así como la instalación de equipos dirigidos a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico.

En cuanto a la generación renovable y el almacenamiento, la previsión pasa por reforzar las redes gallegas para que puedan canalizar más de 5 GW, incluyendo centrales hidroeléctricas de bombeo y los flujos asociados al incremento de la interconexión eléctrica con Portugal.

Más de 17.000 millones de inversión en España

La propuesta inicial de planificación con horizonte 2030 salió a audiencia pública en octubre de 2025. Tras estudiar las 2.566 alegaciones recibidas, el Ministerio ha modificado el documento, que ahora contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros en el conjunto de España.

La cifra supone un incremento respecto a los 13.600 millones previstos inicialmente y se sitúa un 144% por encima de los 6.964 millones de la planificación vigente con horizonte 2026.

Los cambios también amplían las infraestructuras previstas en el conjunto del país. Las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas desde la red de distribución aumentan un 52%, hasta las 300, mientras que las destinadas al consumo directo crecen un 12%, hasta las 162.

Además, se incrementan un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59. La planificación contempla también 193 parques de subestaciones y 6.706 kilómetros de líneas eléctricas, junto a la repotenciación de 8.164 kilómetros de redes existentes.

Tras la ronda de reuniones con las comunidades autónomas, la nueva propuesta será remitida a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y posteriormente al Consejo de Ministros.