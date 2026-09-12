Álvarez Vidal, presidente del puerto de Ferrol: “Un hub de automoción en el norte de Galicia está cada vez más cerca”

Asegura que su presidencia será un punto y seguido respecto a los proyectos ya en marcha, apuesta por contribuir a abrir Ferrol al mar y recibir cruceros, y confía en garantizar la continuidad de Alcoa en San Cibrao

José Antonio Álvarez Vidal asumió a finales de junio la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Funcionario del cuerpo superior de la Administración de la Xunta y con una extensa trayectoria en la gestión pública, llegó al cargo después de presidir Portos de Galicia desde 2023.

Tras algo más de dos meses al frente del organismo, Álvarez Vidal afronta el comienzo de su mandato en un momento decisivo para el futuro industrial de Ferrolterra. La posible implantación del complejo de SAIC en el puerto exterior, la finalización del acceso ferroviario a Caneliñas, el desarrollo de la eólica marina, la nueva terminal de cruceros y la integración de la fachada marítima en la ciudad conforman buena parte de su hoja de ruta.

El nuevo presidente apuesta por la prudencia ante los grandes anuncios y presenta esta etapa como una continuidad de los proyectos en marcha, más que como una ruptura con la gestión anterior. “No vamos a ser un punto y aparte; somos un punto y seguido”, afirma en esta entrevista, en la que también aborda el futuro de Alcoa y la importancia de San Cibrao dentro de la Autoridad Portuaria.

Quincemil: Con unas semanas en el cargo, la gran pregunta es: ¿ha cambiado SAIC el plan para el puerto de Ferrol? ¿Es una noticia tan transformadora para la comarca como se está diciendo?

José Antonio Álvarez Vidal: A ver, yo creo que el proyecto de SAIC, por lo que vamos viendo —y aún queda por desarrollarlo—, es realmente de mucha trascendencia. Hay un sitio donde se puede ver ya plasmado, y es en el proyecto estratégico que está tramitando la Xunta. Ese documento, en información pública, en paralelo a la tramitación del documento ambiental, ya plasma cuál es el escenario en el que se mueve SAIC. Un escenario que aún, por lo que estamos viendo, se va a completar haciendo un proceso fabril global.

"La posibilidad de que se cree en el norte de Galicia un hub de automoción cada vez está más cerca" José Antonio Álvarez Vidal, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Y si eso es transformador, nada más hay que ver las expectativas que se están generando. Es decir, la posibilidad de que se cree en el norte de Galicia un hub de automoción cada vez está más cerca. Es verdad que hay que ser prudentes; no es algo que vaya a hacerse de la noche a la mañana. Las cosas complicadas son complicadas, y creer que, por decirlo muchas veces, se hacen más rápido no es verdad. Hay que dar pasos.

Pero, respondiendo a tu pregunta, sí: es un proyecto muy potente, y no solamente para el puerto, que es lo que nos corresponde a nosotros. En el puerto, al tener sede lo que se pretende hacer de construcción, ya es de una indudable trascendencia. Pero también lo es porque estamos viendo noticias en estas últimas semanas que apuntan ahí: en As Pontes, los movimientos que ya están en paralelo a otros; o incluso lo de hace unas semanas, cuando ya se anunció la redacción del proyecto para el polígono de Mandiá. Es decir, todo está girando, no solamente por SAIC, es verdad, pero SAIC es un motor, sin duda.

Quincemil: ¿Existe ya un contrato de escalas y volúmenes o estáis todavía en ello?

José Antonio Álvarez Vidal: El proceso concesional es complejo. Supone disponer en exclusiva de un dominio público y la ley es muy rigurosa. Se hace de una manera transparente y tiene que permitir, como no puede ser de otra manera, la libre concurrencia y la competencia de quien quiera.

Lo que se está tramitando ahora es esa documentación que permita que exista lo más pronto posible una concesión, pero aún no la hay. Eso significa negociar previamente, con las actuales concesiones que todavía están, su salida de mutuo acuerdo y, en paralelo, verificar que se van cumpliendo todos los trámites que SAIC tiene que ir poniendo sobre la mesa. Eso sí se está produciendo. La realidad del compromiso se verá cuando tenga una concesión; lo que se está produciendo son los pasos para conseguirla.

Ya han venido vehículos de importación para ser desembarcados aquí y distribuirse desde aquí para su venta en España y Europa, y eso anuncia que va a seguir ocurriendo. Pero esos son flecos o partes de un proyecto global. Lo importante es la concentración en el puerto exterior de un proceso de primer ensamblaje y, después, de fabricación.

Quincemil: El puerto exterior de Ferrol lleva ya unos años terminado y en marcha, pero aún hay asignaturas pendientes, como el acceso ferroviario. ¿Cuándo va a estar operativo el acceso a Caneliñas y cómo se recuperará la gran inversión, de alrededor de 120 millones de euros, que se está haciendo y que, además, creo que está realizando el propio puerto?

José Antonio Álvarez Vidal: En gran parte, efectivamente, desde el puerto. Lo que es el túnel esperamos que pueda estar en servicio, más o menos, a finales de año. Es verdad que son casi 90 millones los que pone el puerto, con un esfuerzo que significa muchísimo, y en paralelo hay otra obra que ADIF está realizando, de conexión del puerto con la estación de tren, para completar el trazado.

Si se produce esa segunda obra que te comento, la de ADIF, podemos estar a finales del año que viene con el acceso completo. Eso significa, efectivamente, un antes y un después; cualquiera lo puede entender. La posibilidad de sacar mercancía por tren y los contenedores, que hoy por hoy están pendientes de que se complete el acceso, va a significar sin duda un cambio.

Estamos apurando. Pinta bien, parece que las obras van bien, pero las obras van a su ritmo. Así que vamos a estar pendientes y comprobaremos que se van cumpliendo los plazos previstos.

Quincemil: También ha sido noticia hace ya unos meses una gran inversión de 100 millones de euros para eólica marina en el Golfo Ártabro. ¿Qué nos puedes contar de la parte de esa inversión que llegará a Ferrol y se hará realidad, y de otros asuntos como la inversión privada asociada?

José Antonio Álvarez Vidal: En esa adjudicación del IDAE, la eólica marina recibió una apuesta conjunta para un hub. Ahora mismo, la inmensa mayoría de esa inversión va a ser para Langosteira, para el puerto exterior de A Coruña, donde aún faltaba por completar infraestructura. Una parte menor, 2,5 millones, viene a Ferrol para invertir en los muelles.

La idea es de futuro. Estoy seguro de que la eólica marina avanza a su ritmo, no tan rápido como les gustaría o nos gustaría a todos, pero va a ser una línea de desarrollo segura para ambos puertos. Ahí vamos a comprobar —y también en otros ámbitos— las posibilidades de colaboración entre los puertos. Esta es una colaboración muy potente entre A Coruña y Ferrol, para beneficio de todos.

Creo que ahora mismo el arranque de la eólica marina depende de otras decisiones: del Gobierno central, de la subasta, etcétera. Pero antes o después, como ha ocurrido en el Reino Unido o Noruega, tendrá un despegue. Para ese momento, disponer de un puerto estratégico como el de Ferrol va a ser interesante. Vamos a estar en colaboración, seguirá habiendo convocatorias de ayudas y seguro que Ferrol va a estar ahí.

Quincemil: El puerto exterior tenía una ambiciosa previsión de tonelaje para este 2026. ¿Puede cumplirla? ¿Está todavía a tiempo de hacerlo?

José Antonio Álvarez Vidal: Yo creo que hubo una previsión muy optimista. El escenario mundial —y nadie es ajeno a cómo va el mundo en su conjunto— ha ido cambiando. Quizá aquella previsión era excesiva. Hoy estamos con un crecimiento moderado, pero se sigue creciendo. No se va a llegar a aquellos, creo que eran doce millones de toneladas; ahora se está en seis o siete, pero se va a seguir creciendo.

Va a influir mucho lo que comentábamos hace un momento: cerrar el acceso por ferrocarril, porque eso permitirá que el tráfico de contenedores, por fin, dé de sí todo lo que puede dar. Eso seguro que va a ocurrir y, entonces, a medio plazo seguiremos avanzando en el tráfico de toneladas.

Es una de las variables que, viendo cómo está el conjunto de los puertos estatales —no solamente los españoles—, está sometida a cambios. Cualquiera puede entender que lo que está pasando en el golfo Pérsico o en otros escenarios repercute en todo. Pero el ascenso es imparable. Puede que no sea tan meteórico como se pretendía ni tan rápido, pero va a seguir adelante y será seguro en el tiempo.

Quincemil: Hay muchas cosas en marcha en paralelo: está SAIC, están los proyectos de eólica marina y hay más iniciativas. ¿Hay suelo suficiente para todos los proyectos en el puerto exterior o se plantea ampliar o rellenar nuevas superficies?

José Antonio Álvarez Vidal: Vamos poco a poco. Con las previsiones que hay ahora, repito, una vez que se compruebe y llegue la documentación y esté completo ese trámite, todo lo que es la concesión, sabremos cuánto volumen se necesita y qué otros proyectos hay.

Por ahora, el puerto exterior es suficiente. Es verdad que la ampliación, como cualquier otro puerto, tiene que tenerla prevista, pero no es algo para el corto ni el medio plazo. Se verá lo que da de sí y ya veremos cómo va evolucionando.

Quincemil: Otro proyecto del puerto es convertir Ferrol en un destino de cruceros. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué impacto económico pensáis que puede tener en la ciudad? ¿Y cómo estáis colaborando con el Ayuntamiento, que al mismo tiempo tiene precisamente el proyecto de abrir la ciudad al mar?

José Antonio Álvarez Vidal: Yo creo que es un ejemplo de lo que algunos tráficos suponen para el puerto. Aunque no sea exactamente un gran negocio para el puerto —y decir que no es un gran negocio requiere una matización; me voy a explicar—, los puertos tienen que tener negocio: viven de sus ingresos y generan riqueza.

Alguien podría decir que el tráfico de cruceros no es de los que aporta más ingresos. Sin embargo, sí tiene otros beneficios netos. Por lo tanto, la apuesta del puerto de Ferrol por la terminal de cruceros es decidida. Lo es porque a la ciudad le da muchísima relevancia y el efecto turístico asociado va a ser muy interesante.

"La apuesta del puerto de Ferrol por la terminal de cruceros es decidida" José Antonio Álvarez Vidal, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Hoy ya tenemos un terminalista que es de los mejores del mundo, Global Ports, con terminales de cruceros en muchísimos puertos de toda Europa y de fuera, y con la idea de tener en un año una terminal que va a cambiar un poco la fisonomía. Tener más cruceros es bueno para el puerto, pero sobre todo es bueno para Ferrol y Ferrolterra.

Creo que todos nos alegramos al ver, por ejemplo, que el día del eclipse va a venir aquí un grandísimo crucero, porque eso quiere decir que Ferrol es cada vez más conocido. Ferrol es, en mi opinión, uno de los grandes desconocidos a efectos turísticos. El tráfico de cruceros trae un tipo de turista interesante, con ingresos, que viene con una idea que después transmite mediante el boca a boca y da pie a un efecto llamada.

Ahí está también el efecto del Camino de Santiago desde Ferrol y A Coruña, que está en un ascenso imparable. Estoy seguro de que eso también va a repercutir.

Quincemil: ¿Estáis colaborando con el Ayuntamiento en este plan?

José Antonio Álvarez Vidal: Lo que tú decías, abrir el puerto a la ciudad, ya ha supuesto que se hicieran inversiones aquí tan próximas como la senda ciclista y peatonal o los aparcamientos disuasorios en esta zona. En eso ha habido una colaboración estrecha. Ahora la colaboración se da más entre el Ayuntamiento, la Administración central y la Xunta en el tema de la muralla.

Creo que se está cambiando la fisonomía de Ferrol, haciéndola bascular hacia esta zona que siempre quedaba un poco arrinconada y que va a quedar preciosa, como un atractivo más. Una vez que se acabe el puente del ferrocarril, va a tener un paso peatonal que, sin duda alguna, va a ser un efecto polo, viendo A Graña, todo el centro de la ría, A Malata, etcétera.

Eso va a hacer que Ferrol bascule hacia esta zona o que se amplíen sus expectativas y se haga atractivo este lugar, que yo creo que ya lo es. Así que sí, hay colaboración con el Ayuntamiento, y creo que cada vez más.

Quincemil: Acerca de este proyecto de abrir la ciudad al mar, ¿cuál va a ser el próximo espacio portuario en abrirse y en qué momento, más o menos?

José Antonio Álvarez Vidal: En lo que corresponde a la Autoridad Portuaria, la puesta en servicio más cercana es la del edificio de Aduanas. Es una obra que, a ver si es posible, se acabará a finales de este año; estamos más o menos en ese plazo, antes o después.

Creo que va a ser también un buen atractivo. Es un edificio que va a quedar muy bien y está en una zona antes un poco degradada, pero que poco a poco se está poniendo en valor. Repito: creo que este lado de Ferrol, antes un poco desatendido por tantas razones, va a ir generando actividad. La zona de bares y terrazas lo va a notar, y eso es bueno para Ferrol y para los ferrolanos, que podrán disfrutar de un sitio como este; ya no digo para los cruceristas cuando lleguen. Creo que, poco a poco, va a producirse un cambio de sensaciones en esta parte de la ciudad.

Quincemil: Al inicio de su presidencia, una de sus primeras decisiones fue nombrar a José Ignacio Villar como nuevo director. ¿Qué cambio de rumbo representa este nombramiento y qué aspectos de la gestión anterior quiere modificar?

José Antonio Álvarez Vidal: En general, en las autoridades portuarias los cambios no se refieren solamente al presidente, sino que suelen venir acompañados por un director. No es un cambio drástico ni mucho menos revolucionario. En realidad, continuamos con muchos de los proyectos y, además, quiero ponerlos en valor. Los acabamos de mencionar: todos esos proyectos de abrir Ferrol al Mar ya estaban hechos, como el de la terminal de cruceros. Vamos a continuar con el tráfico de cruceros y vamos a continuar abriendo Ferrol al mar. Así que no vamos a ser un punto y aparte; somos un punto y seguido.

En el binomio con el director creo que viene alguien con una experiencia demostrada. Ha estado en el puerto de Vigo, en el puerto de A Coruña, antes también en el de Ferrol y en Portos de Galicia, donde yo también he estado. Creo que va a aportar otra visión, pero sobre el fondo de una buena gestión, que se debe continuar y, claro que sí, intentar mejorar. Eso es lo lógico.

Quincemil: Se abrevia tu cargo como presidente del puerto de Ferrol, pero en realidad es la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. ¿Qué va a suceder con Alcoa?

José Antonio Álvarez Vidal: Seguimos con la idea de que Alcoa, lógicamente, continúe y estamos expectantes. Prevemos estar con ellos para verificar que se completa el trámite. La prórroga de la actual concesión, que termina el 31 de diciembre de 2027, la vamos a tramitar. Creemos que sí. Es verdad que no tenemos todos los resortes que corresponderían en el caso de Alcoa, porque evidentemente es algo que nos excede, pero estamos más que deseosos de completar el trámite de ampliación de la prórroga.

"Yo sé de la importancia de Alcoa para A Mariña, y también para el puerto de Ferrol-San Cibrao" José Antonio Álvarez Vidal, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

San Cibrao, aparte de ser —y tiene que seguir siendo— algo muy importante para Galicia y para A Mariña lucense, sin duda alguna, tiene una situación compleja. Dios quiera que todo vaya bien. Todos sabemos el problema de la energía, que ellos utilizan de una manera intensiva y cuyo precio les importa muchísimo, y algunos otros factores del mercado mundial, porque el mercado del aluminio es muy complejo. Pero yo sé de la importancia de Alcoa para A Mariña, y también para el puerto de Ferrol-San Cibrao: son los dos.

Quiero destacarlo porque es una apuesta muy importante y desde el puerto de Ferrol-San Cibrao se va a hacer todo lo posible. Eso tiene que quedar claro. Vamos a comprobarlo; queda tiempo, pero hay que mencionarlo para no olvidarnos, como decías. Es una parte muy importante de este puerto.

Quincemil: Finalmente, y casi relacionándolo con los aeropuertos, ¿cree que es importante que los puertos de Galicia —las cinco autoridades portuarias— sí se coordinen y se especialicen cada uno en ciertos ámbitos? Es decir, que no compitan entre ellos, sino que colaboren como oferta portuaria de Galicia.

José Antonio Álvarez Vidal: Bien. Creo que cada uno de los puertos es distinto y, además, en Galicia se da que en pocas cosas compiten en el mismo tipo de tráfico. Es conocido que el puntero en pesca congelada es Vigo; sin embargo, en pesca fresca lo es A Coruña. El tráfico de automoción de los operadores automovilísticos solamente lo tiene hasta ahora Vigo, y el nuestro va a ser un proceso distinto. Los de Marín y Vilagarcía tienen tráficos diversos; A Coruña, graneles sólidos; y el nuestro, líquidos y gaseosos, gas principalmente.

Dicho esto, que haya competencia no es malo. En el mercado hay que intentar generar más competencia, porque eso es competitividad. Otra cosa es que se haga con una perspectiva que creo que existe en el ámbito portuario. La Xunta de Galicia, que es quien propone al Gobierno central los nombramientos de los presidentes portuarios, tiene un mecanismo de coordinación relacionado con la Consellería do Mar y con el propio presidente. Creo que, en este caso, a la vista está: no hay ningún problema entre los puertos de interés general del Estado.