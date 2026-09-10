Los gallegos solo ahorran el 15,4% de sus ingresos, por debajo de la media española

Los gallegos consiguen destinar de media al ahorro el 15,4% de sus ingresos, una proporción inferior al 16,2% registrado en el conjunto de España, según los datos del IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Galicia se sitúa así entre las comunidades con menor porcentaje de ahorro. Solo Canarias (10,8%), Cataluña (12,1%) y Andalucía (15,3%) presentan cifras inferiores, mientras que Madrid se encuentra ligeramente por encima de Galicia, con un 15,8%.

Las diferencias territoriales son considerables. Frente al 15,4% gallego, los hogares de Castilla y León reservan de media un 20,6% de sus ingresos, el porcentaje más elevado del país. También superan ampliamente la media gallega la Comunidad Valenciana (20%), Baleares y La Rioja (19,5%), País Vasco (19,2%) y Murcia (19,1%).

En el conjunto de España, la capacidad de ahorro ha mejorado respecto al año pasado. Los ciudadanos reservan actualmente un 16,2% de sus ingresos, frente al 14,6% de 2025, aunque el porcentaje continúa por debajo del 17,8% registrado en 2024.

Más ahorro, pero también más renuncias

El estudio muestra que el ahorro continúa formando parte de los hábitos de la mayoría de los hogares españoles: el 84,2% afirma ahorrar habitualmente. Sin embargo, el 78,6% reconoce haber reducido o eliminado algún gasto durante el último año para ajustar su presupuesto.

El ocio encabeza los recortes. Un 46% ha reducido las salidas, la restauración u otras actividades fuera de casa y un 39% ha limitado sus vacaciones o viajes. Los ajustes llegan también a necesidades más básicas: el 34% asegura haber recortado gastos en alimentación.

También se ha reducido el gasto energético en los hogares. Un 29% utiliza menos la calefacción, un 24% ha limitado el aire acondicionado y un 23% ha disminuido su consumo eléctrico. Además, el 21% reconoce haber renunciado a mantener una temperatura confortable en su vivienda por motivos económicos.

La cesta de la compra es precisamente el gasto cotidiano que genera mayor preocupación, con una puntuación de 6,9 sobre 10, seguida de la factura de la luz, con 6,4.

Dificultades para pagar la vivienda

La vivienda constituye otra de las principales presiones sobre las economías domésticas. Un 29% de los españoles considera complicado o muy complicado afrontar su pago, mientras que solo el 8,6% asegura hacerlo con comodidad.

Las dificultades son especialmente elevadas entre los jóvenes. Entre las personas de 25 a 34 años, el 51% considera complicado o muy complicado pagar su vivienda. Paradójicamente, este grupo es también el que declara destinar una mayor proporción de sus ingresos al ahorro, con un 22%.

Por edades, el margen disminuye a partir de los 35 años: pasa del 17,5% entre los 35 y 44 años al 14,4% entre los 45 y 54, y desciende hasta el 12,6% entre quienes tienen entre 55 y 65 años.