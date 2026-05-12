Carrefour activa 7 ofertas de empleo en Galicia para las que no es necesario tener experiencia: solo pide la ESO

El verano está a la vuelta de la esquina y muchas empresas buscan ampliar su plantilla durante esta época del año. Carrefour es una de ellas, aunque la cadena francesa también necesita personal fijo.

En su portal de empleo, Carrefour cuenta con más de 300 ofertas de trabajo activas para distintos puestos, incluidas vacantes en Galicia. Para muchas de ellas no se requiere experiencia previa, siendo suficiente contar con el título de la ESO.

Carrefour busca personal en Galicia

Carrefour ha iniciado la búsqueda de nuevo personal para algunos de sus supermercados en Galicia. En estos momentos, la cadena francesa necesita incorporar diferentes profesionales para distintos puestos.

Para algunos de ellos se requieren ciertos requisitos y formación específica, mientras que para otros basta con contar con el título de Educación Secundaria. Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos como auxiliar de caja y reposición, y vendedor de electrónica, entre otros.

En concreto, Carrefour cuenta con 4 vacantes de auxiliar de caja y reposición en municipios como A Coruña y Cee. Para este perfil, la empresa solicita la ESO, orientación al cliente y capacidad de trabajo en equipo, y señala que "se valora la experiencia previa, aunque no es imprescindible".

Entre las funciones a desempeñar se encuentran la organización del almacén, el mantenimiento de la imagen de la tienda, el cobro en caja y la reposición de productos.

Por otro lado, el puesto de vendedor de electrónica está orientado a garantizar la atención al cliente, atendiendo sus necesidades y sugerencias y cumpliendo los procedimientos establecidos en cada tienda. En ese caso, se requieren conocimientos sobre los productos que venden en la sección de electrónica.

Carrefour también busca un auxiliar de productos frescos, en concreto de carnicería y charcutería, con orientación y asesoramiento al cliente, y conocimientos sobre los productos que venden en la sección y su preparación.

A continuación, te detallamos todas las vacantes disponibles en el portal de empleo de Carrefour para las que no se necesita experiencia previa y solo piden la ESO:

Provincia de A Coruña

Auxiliar de cajas y reposición en Cee: jornada completa

Auxiliar de cajas y reposición en A Coruña: turnos rotativos

Auxiliar de productos frescos (carnicería y charcutería) en Coristanco: jornada parcial y en horario de tarde

Vendedor de electrónica en Santiago de Compostela: turnos rotativos

Provincia de Ourense

Auxiliar de cajas y reposición en Ourense: no se especifica tipo de jornada

Provincia de Pontevedra