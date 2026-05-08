Ya puedes apuntarte: pagan 1.000 euros por asistir a dos festivales y compartir la experiencia
La persona seleccionada también tendrá incluidos los viajes de ida y vuelta, el alojamiento, así como los gastos de desplazamiento y manutención
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Los festivales de música son un clásico de la agenda de verano. Estos eventos atraen cada verano a miles de personas dispuestas a disfrutar no solo de la música en directo, sino también de toda una experiencia de ocio.
El Arenal Sound y el Boombastic se han consolidado como dos de los grandes festivales del país. Y para este verano 2026, una persona y su acompañante podrán asistir a ambos cobrando además 1.000 euros.
1.000 euros por asistir a dos festivales y compartir la experiencia en redes sociales
Sí, tal y como suena. El grupo Nortempo ha lanzado esta oferta de empleo dirigida a cualquier gallego y/o residente en España que quiera vivir un verano diferente mientras disfruta de algunos de los festivales más destacados del panorama musical.
La persona seleccionada podrá acudir con un acompañante y el lugar de residencia no será un problema, ya que la multinacional se hará cargo del viaje. En concreto, los festivales incluidos en la experiencia son:
- Boombastic, en Llanera (Asturias): 16, 17 y 18 de julio
- Arenal Sound, en Burriana (Castellón): 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto
Antes de inscribirse en la oferta de Nortempo, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos: ganas de pasarlo bien, habilidades de comunicación, facilidad para crear vídeos y contenido en redes, disfrutar de la experiencia desde dentro y transmitir buena energía.
Además, no se requiere experiencia previa y, como añadido, la persona seleccionada podrá vivir la aventura acompañada por quien ella elija.
Nortempo, a cambio, ofrece: 1.000 euros brutos por siete días de trabajo, entrada para la persona seleccionada y su acompañante, el viaje de ida y vuelta, alojamiento durante todos los días del festival, gastos para desplazamiento y manutención, y una experiencia única en dos de los festivales más conocidos de España.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden inscribirse en la vacante a través de la plataforma de empleo de Nortempo. Para ello, la multinacional solicita información básica (nombre y apellidos, teléfono, perfil de Instagram y TikTok, etc.) y adjuntar el currículum vitae.
Tanto el Boombastic como el Arenal Sound ya han dado a conocer su cartel de 2026, con artistas destacados como Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Juan Magán, Lewis Potter, Natos y Waor & Recycled y Samuraï, entre otros nombres del panorama musical nacional e internacional actual.