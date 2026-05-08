Ya puedes apuntarte: pagan 1.000 euros por asistir a dos festivales y compartir la experiencia

Los festivales de música son un clásico de la agenda de verano. Estos eventos atraen cada verano a miles de personas dispuestas a disfrutar no solo de la música en directo, sino también de toda una experiencia de ocio.

El Arenal Sound y el Boombastic se han consolidado como dos de los grandes festivales del país. Y para este verano 2026, una persona y su acompañante podrán asistir a ambos cobrando además 1.000 euros.

1.000 euros por asistir a dos festivales y compartir la experiencia en redes sociales

Sí, tal y como suena. El grupo Nortempo ha lanzado esta oferta de empleo dirigida a cualquier gallego y/o residente en España que quiera vivir un verano diferente mientras disfruta de algunos de los festivales más destacados del panorama musical.

La persona seleccionada podrá acudir con un acompañante y el lugar de residencia no será un problema, ya que la multinacional se hará cargo del viaje. En concreto, los festivales incluidos en la experiencia son:

Boombastic, en Llanera (Asturias): 16, 17 y 18 de julio

16, 17 y 18 de julio Arenal Sound, en Burriana (Castellón): 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Antes de inscribirse en la oferta de Nortempo, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos: ganas de pasarlo bien, habilidades de comunicación, facilidad para crear vídeos y contenido en redes, disfrutar de la experiencia desde dentro y transmitir buena energía.

Además, no se requiere experiencia previa y, como añadido, la persona seleccionada podrá vivir la aventura acompañada por quien ella elija.

Nortempo, a cambio, ofrece: 1.000 euros brutos por siete días de trabajo, entrada para la persona seleccionada y su acompañante, el viaje de ida y vuelta, alojamiento durante todos los días del festival, gastos para desplazamiento y manutención, y una experiencia única en dos de los festivales más conocidos de España.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden inscribirse en la vacante a través de la plataforma de empleo de Nortempo. Para ello, la multinacional solicita información básica (nombre y apellidos, teléfono, perfil de Instagram y TikTok, etc.) y adjuntar el currículum vitae.

Tanto el Boombastic como el Arenal Sound ya han dado a conocer su cartel de 2026, con artistas destacados como Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Juan Magán, Lewis Potter, Natos y Waor & Recycled y Samuraï, entre otros nombres del panorama musical nacional e internacional actual.