Ya es oficial: nueva ayuda de la Xunta con una dotación de casi 25 millones para la contratación de personas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia David Cabezón - Xunta de Galicia.

En este último mes, la Xunta de Galicia ha anunciado diferentes líneas de ayudas, entre ellas una destinada para impulsar la contratación de colectivos prioritarios con un presupuesto de casi 25 millones de euros.

En este paquete de ayudas se incluye el programa Galicia Suma Talento: Emprégate, con una dotación de 19,7 millones de euros, así como el Programa Investigo, con más de 4,8 millones, y la nueva convocatoria de apoyo a las iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT), con 500.000 euros.

Nueva línea de ayudas con casi 25 millones de euros

Buenas noticias para los gallegos: el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha convocado este martes, 10 de febrero, cerca de 25 millones de euros para impulsar la contratación de colectivos prioritarios como la juventud.

En primer lugar, el programa Galicia Suma Talento: Emprégate incluye incentivos pioneros para la contratación indefinida de aquellas personas desempleadas que en los dos últimos años finalizaran acciones de AFD, talleres de empleo, programas integrados de empleo o un contrato formativo en el marco de las becas de 1ª experiencia profesional.

Además, por primera vez en una iniciativa de este tipo, la ayuda al centro de trabajo se podrá incrementar en un 25% en el caso de que la persona a contratarse superase los estudios vinculados a las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME) en los dos años anteriores.

Como novedad, el programa refuerza las ayudas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y de la trata de seres humanos o con hijos menores de 3 años desempleadas por dedicarse al cuidado. De esta manera, la contribución por mujer contratada alcanzará los 10.000 euros.

Los interesados podrán solicitar estos apoyos desde el 17 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2026.

4,8 millones para el Programa Investigo

En el caso del Programa Investigo, se prevé apoyar la contratación de entre 140 y 210 personas menores de 30 años como investigadoras, tecnólogos, personal técnico y otros perfiles vinculados a la I+D+i.

El plazo de las solicitudes estará abierto del 18 de febrero al 30 de septiembre. Del total del presupuesto, e igual que en la convocatoria de 2025, se reservará 1 millón para entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia cuya actividad principal sea la I+D+i.

Las contrataciones se formalizarán mediante contratos indefinidos a tiempo completo, con un período máximo subvencionado de 12 meses. Las personas destinatarias finales, de entre 16 y 30 años, deberán encontrarse en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en el momento del inicio de la relación laboral.

Apoyo a las IEBT: hasta 500.000 euros en ayudas

Por último, la convocatoria para impulsar las iniciativas empresariales de base tecnológica estará abierta del 17 de febrero al 30 de septiembre. Con ella, se busca apoyar el funcionamiento de estos proyectos durante su primer año de actividad con ayudas de hasta 47.000 euros por entidad.