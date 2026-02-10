La FP con pleno empleo en Galicia: 100% de empleabilidad y más de 400 horas de prácticas

Estudiar es primordial para mejorar la empleabilidad. En este contexto, la Formación Profesional (FP) es una alternativa a los grados universitarios que ofrece una inserción laboral más rápida y directa.

De hecho, las familias de Actividades físicas y deportivas, Instalación y mantenimiento, y Hostelería y Turismo presentan muy buenos datos de empleabilidad en Galicia, al igual que la de Edificación y obra civil.

Más de 400 horas de prácticas en empresas

Galicia cuenta con una extensa oferta de ciclos de Formación Profesional, entre ellos 'Obras de interior, decoración y rehabilitación', una de las 25 titulaciones con pleno empleo en la región.

Si quieres trabajar como pintor o decorador de interiores, esta es tu titulación. El grado de Obras de interior, decoración y rehabilitación es una FP de grado medio con una duración de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos lectivos.

Con esta formación, los alumnos aprenden a realizar particiones y trasdosados montando placas prefabricadas, a instalar suelos técnicos y mamparas, a ejecutar trabajos de revestimiento y a realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas.

En cuanto a las salidas laborales, los profesionales con esta titulación ejercen su actividad como jefe de equipo y/o encargado, aplacador de revestimientos continuos de fachadas, revocador de construcción, instalador de placa de yeso laminado y de falsos techos y colocador de prefabricados ligeros en construcción.

A continuación, te detallamos el plan de estudios del grado medio de Obras de interior, decoración y rehabilitación:

Curso Módulo profesional Horas Períodos semanales 1º Mamparas y suelos técnicos 107 4 1º Construcción 133 5 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Interpretación de planos de construcción 107 4 1º Particiones prefabricadas 187 7 1º Revestimientos continuos 187 7 1º Techos suspendidos 132 5 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 3 2º Formación en centros de trabajo 410

Para poder acceder a esta FP de Obras de interior, decoración y rehabilitación solo es necesario contar con uno de los siguientes títulos: título de graduado en ESO o de un nivel académico superior, título Profesional Básico o título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

También se exige a los interesados haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.

Dónde estudiar esta FP en Galicia

El grado medio de Obras de interior, decoración y rehabilitación se imparte exclusivamente en el CIFP A Farixa de Ourense.

Sueldos en el mercado laboral

Según CEAC, el salario medio para los profesionales de este sector en España se encuentra entre los 26.000 y los 28.000 euros brutos anuales, lo que se traduce en 1.857 y 2.000 euros al mes, respectivamente, en 14 pagas.

No obstante, para puestos con mayor experiencia o responsabilidad, los salarios pueden variar. También influye la ubicación (no es lo mismo Madrid que Ourense) y el propio tamaño de la empresa.