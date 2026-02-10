La FP con pleno empleo en Galicia: 100% de empleabilidad y más de 400 horas de prácticas
Tiene una duración de 2.000 horas, de las cuales 410 se realizan en formación en centros de trabajo
Estudiar es primordial para mejorar la empleabilidad. En este contexto, la Formación Profesional (FP) es una alternativa a los grados universitarios que ofrece una inserción laboral más rápida y directa.
De hecho, las familias de Actividades físicas y deportivas, Instalación y mantenimiento, y Hostelería y Turismo presentan muy buenos datos de empleabilidad en Galicia, al igual que la de Edificación y obra civil.
Más de 400 horas de prácticas en empresas
Galicia cuenta con una extensa oferta de ciclos de Formación Profesional, entre ellos 'Obras de interior, decoración y rehabilitación', una de las 25 titulaciones con pleno empleo en la región.
Si quieres trabajar como pintor o decorador de interiores, esta es tu titulación. El grado de Obras de interior, decoración y rehabilitación es una FP de grado medio con una duración de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos lectivos.
Con esta formación, los alumnos aprenden a realizar particiones y trasdosados montando placas prefabricadas, a instalar suelos técnicos y mamparas, a ejecutar trabajos de revestimiento y a realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas.
En cuanto a las salidas laborales, los profesionales con esta titulación ejercen su actividad como jefe de equipo y/o encargado, aplacador de revestimientos continuos de fachadas, revocador de construcción, instalador de placa de yeso laminado y de falsos techos y colocador de prefabricados ligeros en construcción.
A continuación, te detallamos el plan de estudios del grado medio de Obras de interior, decoración y rehabilitación:
|Curso
|Módulo profesional
|Horas
|Períodos semanales
|1º
|Mamparas y suelos técnicos
|107
|4
|1º
|Construcción
|133
|5
|1º
|Formación y orientación laboral
|107
|4
|1º
|Interpretación de planos de construcción
|107
|4
|1º
|Particiones prefabricadas
|187
|7
|1º
|Revestimientos continuos
|187
|7
|1º
|Techos suspendidos
|132
|5
|2º
|Empresa e iniciativa emprendedora
|53
|3
|2º
|Formación en centros de trabajo
|410
Para poder acceder a esta FP de Obras de interior, decoración y rehabilitación solo es necesario contar con uno de los siguientes títulos: título de graduado en ESO o de un nivel académico superior, título Profesional Básico o título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
También se exige a los interesados haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.
Dónde estudiar esta FP en Galicia
El grado medio de Obras de interior, decoración y rehabilitación se imparte exclusivamente en el CIFP A Farixa de Ourense.
Sueldos en el mercado laboral
Según CEAC, el salario medio para los profesionales de este sector en España se encuentra entre los 26.000 y los 28.000 euros brutos anuales, lo que se traduce en 1.857 y 2.000 euros al mes, respectivamente, en 14 pagas.
No obstante, para puestos con mayor experiencia o responsabilidad, los salarios pueden variar. También influye la ubicación (no es lo mismo Madrid que Ourense) y el propio tamaño de la empresa.