La Xunta prevé cerrar 2025 con una ratio de deuda/PIB del 13,9%

La Xunta prevé que Galicia cierre 2025 con una ratio de deuda pública sobre el producto interior bruto (PIB) de la comunidad del 13,9%, según ha destacado este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término del Consello.

En rueda de prensa, según recoge Europa Press, ha ofrecido datos sobre el estado de la deuda pública en 2025, con una previsión, según ha resultado, dos décimas por debajo de lo inicialmente estimado.

"Esto corrobora que hacer previsiones realistas, incluso pesimistas, la realidad después demuestra que la gestión fue mejor de lo que preveíamos, por lo que cerramos con dos décimas menos de endeudamiento de lo que preveíamos", ha señalado.

"Ya estamos en un nivel menor que el de 2012, cuando estábamos en plena crisis", ha añadido. Además, ha censurado que "por segundo año consecutivo el Gobierno central se demoró en las entregas a cuenta", con lo que esto conlleva en el ámbito de la tesorería y "un pago de 5 millones de intereses en el primer semestre".

Por su parte, ha reivindicado la "mejora" de la posición de Galicia, con unas cifras que "la sitúan entre las cuatro comunidades autónomas mejor valoradas, que tienen un mejor nivel de endeudamiento, lo cual es bastante importante".

Por último, Rueda, en su intervención, ha recordado que "por tercer año consecutivo" el Gobierno gallego prevé "endeudamiento cero" en sus presupuestos.