El 'Bono Remuda' de la Xunta incrementa su presupuesto hasta los 1,5 millones de euros en ayudas

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha anunciado el incremento de la cuantía presupuestada del Bono Remuda, una iniciativa con el objetivo de ofrecer continuidad a negocios que cambian de titularidad y que buscan asegurar su relevo generacional.

Así, tal como aparece publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se ha efectuado una redistribución del crédito de la convocatoria única de ayudas para autónomos de 2025, con el fin de ampliar en casi 300.000 euros --hasta alcanzar los 1,5 millones-- el presupuesto del 'Bono Remuda'.

Este aumento permitirá a la Xunta atender 67 solicitudes, que en su mayoría corresponden a los sectores del comercio y la hostelería y que recibirán una ayuda media superior a 20.000 euros por beneficiario.

Por otro lado, el incremento del presupuesto de esta iniciativa coincide con la dotación prevista para los autónomos en 2026, que contará con un presupuesto global cercano a los 41 millones de euros.

Además de este aumento del 20% en el Bono Remuda, la convocatoria incluirá otras novedades, como la ampliación de hasta 24 meses de la cuota cero para nuevas altas en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la silvicultura.

Asimismo, con la previsión de beneficiar a unas 9.000 personas y negocios autónomos, se incluyen el Bono Autónomo (ocho millones de euros) para consolidar negocios con al menos 42 meses de actividad, el programa Nova Oportunidade (1,5 milones de euros) para apoyar a personas que vuelven a emprender y el Bono Autónomo Concilia (750.000 euros).