Mercadona busca personal para sus tiendas de A Coruña: sin experiencia y hasta 1.685 euros de sueldo

Mercadona es una de las empresas de distribución y supermercados más importantes de España. La compañía de Juan Roig cuenta con más de 1.600 tiendas en todo el país, ofreciendo a sus clientes productos de alimentación y droguería bajo sus propias marcas, además de otras marcas comerciales.

Gracias a su constante crecimiento, Mercadona está siempre en busca de nuevos trabajadores. En su recién estrenado portal de empleo publica las ofertas activas para trabajar en tiendas, oficinas y departamentos de logística, entre otras áreas.

Mercadona busca trabajadores en A Coruña

Mercadona está buscando personal para diferentes puestos en A Coruña y Oleiros. "Buscamos diferentes perfiles de personal para trabajar en nuestros supermercados. Si te gusta interactuar con los clientes y moverte en un entorno dinámico, esta es la tuya", indica en el anuncio.

En este caso, la cadena de supermercados de Juan Roig precisa incorporar trabajadores en A Coruña y Oleiros para caja, reposición, pescadería, horno, fruta y verdura, carne y charcutería, entre otras áreas.

Los contratos que ofrece Mercadona son de carácter temporal y cuentan con varias posibilidades de jornadas y turnos en función de la necesidad. A continuación, te detallamos las condiciones y retribución mensual de acuerdo a las horas trabajadas:

Contrato de 40 horas a la semana

Jornadas semanales de 5 días laborables, garantizando 2 días de descanso

Turnos rotativos de mañana y tarde

Retribución mensual bruta de 1.685 euros

Contrato de 20 horas a la semana

Jornadas semanales de 5 o 3 días laborables, según necesidad

Turnos fijos y/o rotativos

Retribución mensual bruta de 843 euros

Contrato de 15 horas a la semana

Jornadas semanales de 2 días

Retribución mensual bruta de 632 euros

Para estos puestos, Mercadona no exige experiencia previa. Los nuevos empleados recibirán formación específica, adaptada y remunerada. Además, los horarios se comunicarán con antelación para facilitar la conciliación familiar y personal.

Eso sí, Mercadona destaca tres requisitos muy importantes para formar parte de la empresa: que te identifiques con los valores de humildad, esfuerzo y confianza; que sepas organizarte y gestiones bien tu tiempo; y que seas flexible y te motive aprender.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal de empleo de Mercadona. Una vez allí, es posible filtrar las ofertas por tipo de puesto, provincia o área funcional.

Tras localizar la oferta deseada, solo hay que hacer clic en 'Ver detalles' y, a continuación, en el botón 'Inscríbete en la oferta'.