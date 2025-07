La Xunta no acepta el 14% de las recomendaciones de Contas

La Xunta no aceptó un total de 21 recomendacioness entre las 155 formuladas por el Consello de Contas en 2022, lo que supone el 13,6% del total.

Así figura en la memoria de Contas de 2024 (si bien estas recomendaciones analizan el ejercicio 2022) entregada este miércoles por el conselleiro maior de Contas, Juan Carlos Aladro, al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.

Contas explica que, entre esas 21 recomendaciones, 14 son rechazadas por la Xunta y las otras siete son definidas como "no válidas en el marco actual".

Mientras, las 134 recomendaciones aceptadas son aplicadas en diferentes grados: 21 son total o sustancialemente aplicads (13,6%); 24 son parcialmente aceptadas (15%); 33 están en proceso de aplicación (21,3%); mientras que 52 están pendientes de aplicar (33,6%) y hay cuatro (3%) que constan como no verificadas al ser necesario pruebas adicionales que avalen las contestaciones.

8 denuncias en 2024

Por otra parte, Contas recibió ocho denuncias en 2024 por hechos o comportamientos que hayan podido ser constitutivos de responsabilidad contable para los efectos de ampliar esos hechos y calificar la existencia de indicios de esta responsabilidad.

Según los datos aportados, seis de estas denuncias están en tramitación y dos se toman en consideración para la elaboración de futuros planes de trabajo.

Una decena de entes no rinde cuentas

En esta memoria se evalúa la rendición de cuentas en 2024 de entes públicos gallegos, conocidos popularmente como 'chiringuitos', correspondientes al ejercicio de 2023.

En concreto, no presentaron sus cuentas una decena de organismos: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal; Estación de Inverno de Manzaneda SA (Meisa); Trevinca Estación Invernal SA; Consorcio Oncolóxico de Galicia --no consta haber iniciado su actividad--; Fundación Galicia-América; Aquae Querquennae-Vía Nova; Fundación Galicia Saúde; Fundación Rosalía de Castro; Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e das Actividades Marítimas-Exponav; Sociedade Xestora de Intereses Universidade Santiago de Compostela, S.L. (Unixest), que está en liquidación.

Ya entre los datos que ofrece Contas de cofradías de pescadores, la única que no rinde cuentas fue la de Cariño.