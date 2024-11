Arranca en Guitiriz (Lugo) el XX Encontro Galego de Relacións Laborais con Antonio Sempere

El XX Encontro de Relacións Laborais arrancó este viernes en el Iberik Gran Balneario de Guitiriz. Presentado por la presidenta de la entidad, Antía Sández Callejo, el encuentro contó con la presencia del magistrado de la Sala del Social del Tribunal Supremo Antonio Sempere Navarro.

El catedrático universitario abrió la 20ª edición haciendo referencia a la aprobación de los ERTE por la DANA para, posteriormente, repasar más de diez sentencias recientes con impacto en materia de negociación colectiva.

"Me cuesta empezar a hablar sin acordarme de tanta gente que se ha quedado sin casa, sin negocio o sin vida en mi comunidad, Valencia", señaló Sempere, que añadió que esta situación no es como el Covid: "Se dice que los ERTE del covid nos dan el modelo, pero en aquella ocasión las empresas estaban durmiendo, mientras que ahora las infraestructuras ya no existen y no pueden volver a funcionar".

La negociación colectiva

"Si hacemos una encuesta a los miles de laboralistas, graduados sociales, sindicalistas, abogados, inspectores, magistrados y profesores sobre los tres problemas principales del derecho del trabajo hoy, apuesto a que no sale la negociación colectiva, pero sí la indemnización por despido, la jornada laboral, el despido colectivo o la jubilación", aseguró Sempere.

"La negociación colectiva atraviesa horizontalmente todos estos conflictos, por lo que este foro me parece una iniciativa magnífica", añadió el magistrado, que revisó una decena de sentencias recientes con impacto en el ámbito sociolaboral. Entre ellas, dos que afectan al régimen jurídico del registro de la jornada laboral.

"La ley pide que el convenio de empresa organice y documente el registro de jornada, garantizando que incluye el inicio y el final de la jornada de cada persona trabajadora, y lo facilite mensualmente a los comités y secciones sindicales, algo muy genérico", explicó Sempere.

Esto implica que surja un "conflicto colectivo", según el magistrado: "Los sindicatos piden que se les permita el acceso en tiempo real al contenido del registro, para saber lo que está pasando y corroborar, entre otras cosas, las horas extraordinarias de cada trabajador".

Otras cuestiones a tratar

La presidenta el Consello Galego de Relacións Laborais, por su parte, considera que la actualidad "prácticamente" impuso las cuestiones a tratar. Sández habló de la reforma del Real Decreto-lei 2/2024, que modificó la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas y de las provincias para asegurar la aplicación de acuerdos favorables a los trabajadores.

A este respecto, hizo referencia a la implantación de una jornada laboral de 37,5 horas. "Neste Encontro abordaremos cales serían as achegas dos convenios colectivos ante esa posible nova regulación, pois non deberían tan só adaptarse para asumir a rebaixa, senón que tamén quedarían abocados a explorar as innovacións necesarias para trasladar a letra da lei ás múltiples realidades sectoriais, territoriais, funcionais e persoais".

Sández, por otro lado, hizo balance de la labora del órgano, como la conclusión de la actuación número 2.000 con un acuerdo de mediación al amparo del Acordo Interprofesional Galego (AGA) que alcanza "cifras récord de expedientes resoltos" y cuyos resultados se empiezan a dar a conocer.

Otro tema que trató la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais es la elaboración de dos informes de análisis sectorial promovidos este añ, así como de las decenas de acciones formativas que el CGRL financia por toda la geografía gallega.

Dos mesas de trabajo

Una vez concluida la inauguración, se conformaron dos mesas de trabajo para abordar diversos asuntos que serán consensuados. Este viernes, además, se homenajea a los anteriores presidentes de la entidad: Luis Caramés Viéitez (1988-1990), Benigno Sánchez García (1991-1996), María Teresa Pedrosa Silva (1997-2002), Demetrio Fernández López (2002-2016) y Verónica Martínez Barbero (2017-2020).

El programa, por último, establece la lectura de las conclusiones extraídas de las mesas a cargo de la actual presidenta. A continuación, intervendrán el presidente de la CEG Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa; el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril Vázquez; el secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez Gómez; y la secretaria xeral del SN de CCOO, Amelia Pérez Álvarez.

Pablo Fernández López, Secretario Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia, cerrará el encuentro.