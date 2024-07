Galicia y sus empresas muestran sus avances en Inteligencia Artificial en O Encontro

Por cuarto año consecutivo, el mundo empresarial, inversor y emprendedor de Galicia se dio cita en O Encontro, el evento económico organizado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA) en A Toxa. Con la mirada puesta en la transformación digital y el efecto que tiene la Inteligencia Artificial en nuestro día a día ―sobre todo desde la óptica de las empresas y los consumidores―, las mesas de debate de ambas jornadas pudieron determinar que el presente de Galicia ya se encuentra al servicio de esta tecnología que viene a potenciar y complementar las habilidades humanas, y que permite a los dispositivos digitales aprender, leer, escribir, analizar e incluso crear.

Dos mesas de debates, dos ponencias y la entrega del Premio Empresario Gallego del Año 2024, que en esta ocasión recibió Blanca García Montenegro, presidenta del Grupo El Progreso, pusieron el broche de oro a un evento que logró reunir a más de 400 asistentes y un centenar de ponentes con la oportunidad única de hacer confluir el talento y capital que ayudan a construir el territorio gallego. Al cierre del mismo, el presidente del consejo rector de CESUGA, Venancio Salcines quiso dejar clara la voluntad de O Encontro y reafirmó la idea de que el foro “tiene una ideología clara, y esa ideología es trabajar por y para Galicia”.

Recogiendo el testigo a sus palabras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quiso incidir del mismo modo en la gran "oportunidad que tiene Galicia" en el marco de esta revolución digital. "Vengo a comprometer la voluntad de mi gobierno a que, cumpliendo la normativa, las cosas se harán bien y no vamos a dejar pasar las oportunidades en las que Galicia está tan bien posicionada”, garantizó el presidente de la Xunta.

En la clausura del foro también participaron el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la directora del Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, quien aseguró que el "gobierno está liderando esta transición a través de los Fondos de Recuperación" y citó algunas de las iniciativas puestas en marcha, entre ellas el Programa UNICO, Ineco RuralTIC o el plan con CESUGA para la formación de directivos y directivas.

El delegado de Gobierno insistió asimismo en que Galicia "está llamada a ser cabeza de esta transformación" y recordó que la ciudad de A Coruña es ya la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artifical (Aesia), la cual convirtió a España en el primer país europeo en tener un órgano de estas características.

El valor de la IA para Galicia

La segunda jornada del congreso arrancó en la sala A Toxa con un diálogo sobre El Valor del análisis de inteligencia en tiempos de la IA, que el presidente del Foro de Cultura de Seguridad y Defensa, Carlos R. Fernández resumió para acuerdo de todos los presentes: La capacidad de recogida de actos actualmente es impresionante, pero si no se analizan esos datos, si no se procesan, no valen para nada". El director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la URJC, Fernando Velasco puso el foco en una analogía muy recurrida a lo largo de todo el foro: "El dato es el petróleo del siglo XXI... Pues, ¿saben qué? El analista es la refinería".

La segunda ponencia de la mañana sobre El impacto de la IA en la estrategia organizacional contó con la presencia de María Jesús Lorenzana, Conselleira de Economía e Industria, y otros oradores de la talla de Antonio Casal (Director Territorial de Ence en Galicia y Director de Desarrollo del Negocio Celulosa y Combustibles Avanzados Grupo Ence); Constantino Fernández (CEO, Presidente y Fundador de ALTIA Consultores), Alberto Lavandeira (CEO de Atalaya Mining), Luis Ureta (Executive Vice President Europe de Globant) y Juan José Delgado (General Manager MOVE Estrella Galicia Digital).

Lorenzana destacó durante su intervención el "aumento del 35% en el uso de Inteligencia Artifical en las empresas gallegas" y el papel de la Administración como tractora de estas nuevas tecnologías. La conselleira de Economía e Industria también subrayó que Galicia fue la tercera comunidad de España en lanzar una estrategia de IA, y que desde 2021 se está apostando por programas cofinanciados de fábrica avanzada inteligente. Una hoja de ruta para la que incidió en que la Xunta de Galicia ha invertido "más de 20 años este último año" en paquetes de digitalización y formación en nuevas tecnologías.

Además, Coty de Monteverde, directora del Crypto & Blockchain Center of Excellence de Banco Santander, impartió una interesante ponencia en solitario sobre la tokenización de la economía en relación a los nuevos sistemas de pago en transacciones digitales que permite proteger datos sensibles y sobre ese futuro vinculado a la Web 3.0 donde los usuarios ya no se sitúan únicamente como observadores (Web 1.0) y participantes (Web 2.0) sino que serán también propietarios de ese Internet. "Lo importante aquí es la tecnología subyacente que es el Blockchain y que habilita el internet del valor", apuntó. "Todo esto también supone una oportunidad para las entidades financieras a la hora de custodiar los activos digitales de sus clientes".

Estrella Galicia y la cultura de la innovación

Al margen de las conferencias, en la programación de O Encontro hubo espacio para una entrevista a Ignacio Rivera, Presidente Ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera S.L; dirigida por Salvador Medina, CEO de Valhalla. Durante el diálogo Rivera se sumó a aquellos partidarios de la idea de que "las empresas que no adopten la Inteligencia Artifical sí que van a acabar con el empleo". También valoró que la innovación “no depende de un único departamento, depende de una cultura, y debe involucrar a toda la empresa y que todas las personas sepan adaptar su rol” y reiteró la importancia de "cuidar el origen" y "tener un compromiso con tu tierra".

Hace apenas un par de semanas la empresa gallega volvía a hacerse viral por una curiosa campaña publicitaria que puso de relieve su incorporación al movimiento B Corp, el modelo de empresas sostenibles y regenerativas más avanzado del mundo. Al cierre de la entrevista, Rivera aprovechó para avanzar a los presentes que desde la entidad están "pariendo un nuevo plan estratégico muy complejo" que pretenden implementar a unos seis años vista.