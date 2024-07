Dónde comer en A Coruña según Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo (San Sadurniño, 1975), atesora más de 20 años de trayectoria política a sus espaldas. Una carrera que lo ha llevado por diferentes lugares de la geografía gallega, donde también ha podido degustar la oferta gastronómica de cada uno de ellos.

Calvo ha sido presidente de la Diputación de A Coruña y vicepresidente del Parlamento Gallego, y desde el año 2022 forma parte del gobierno autonómico. Hace años cambió su San Sadurniño natal por el área metropolitana de A Coruña, donde es habitual verlo en su tiempo libre.

Calvo nos recomienda este sábado sus lugares favoritos para desayunar, tomar el aperitivo, comer, cenar y copear en A Coruña. No nombra ningún sitio para tomar algo a media tarde porque, confiesa, siempre se salta la merienda.

Dónde desayunar

Cafetería Montrove Google Maps

"Siempre salgo muy apurado y entonces para cerca de casa para tomar el primer café", explica Diego Calvo. El conselleiro de Presidencia, sin embargo, confiesa que suele ir a la Cafetería Montrove de Oleiros a tomarse un café y un zumo de naranja.

Dónde tomar el aperitivo

Los responsables de O Cabo en A Coruña. Cedida

Diego Calvo apuesta por todo un clásico para tomar el aperitivo cuando está en la ciudad herculina: "Me encanta la tortilla de O Cabo. Ya sé que no soy nada original, pero es que me parece la mejor tortilla de A Coruña".

Dónde comer

Parrillada Atlántico en A Coruña. Google Maps

"Ahí tengo debilidad por un amigo argentino y por la carne que prepara en la Parrillada Atlántico, detrás de la Domus", señala Diego Calvo sobre su opción preferida en A Coruña para disfrutar de un buen almuerzo.

Dónde cenar

Ignacio Juanvelz, propietario del Charrúa. Cedida

Diego Calvo confiesa que no merienda, pero sí tiene varias opciones para ir a cenar. "Me encanta O Lagar da Estrella", explica el conselleiro, que recomienda el bocata de churrasco en pan bao y los huevos con cigalas con aceite de trufa y jamón. Calvo señala que también están "muy ricos" los montaditos y los pinchos del Victoria.

El pollo rebozado con cereales de Casa Ponte es otro plato que le gusta especialmente al conselleiro. "También recomiendo a todo el que visita la ciudad que vaya al Charrúa a comer carne, por supuesto, pero también algo de verdura a la parrilla que la hacen muy rica", concluye el conselleiro.

Dónde copear

Puerta principal del Cine París de A Coruña. Nuria Prieto

"No soy mucho de copas, pero sí tengo algunos locales en los que me siento cómodo", señala Diego Calvo, que explica: "Si busco un ambiente animado voy a Le Tavernier o Picadilly en la zona de la Marina, y si quiero algo más tranquilo suelo ir al Hemingway nuevo o al cine París".