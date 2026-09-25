Presentación de la nueva edición de la Carrera de la Mujer en A Coruña. Cedida

La Carrera de la Mujer teñirá este domingo de rosa las calles de A Coruña

A Coruña acogerá este domingo 27 de septiembre una nueva edición de la Carrera de la Mujer, una de las citas deportivas y sociales más multitudinarias de la ciudad. Miles de participantes de diferentes edades volverán a formar la denominada Marea Rosa en un recorrido de 6,3 kilómetros por las calles coruñesas.

La prueba partirá a las 10:00 horas desde la avenida de Buenos Aires, en las inmediaciones del Complejo Deportivo de Riazor. Antes de la carrera, Palexco acogerá la Feria de la Corredora, que abrirá este viernes de 16:00 a 20:00 horas y el sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Allí podrán recogerse los dorsales y realizarse las últimas inscripciones.

La concelleira de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, participó este viernes en la presentación de una edición que volverá a combinar deporte con iniciativas relacionadas con la igualdad, la salud de las mujeres y la lucha contra la violencia machista.

Canosa destacó la evolución de la participación femenina en las carreras populares desde el nacimiento de la prueba en 2004. Según los datos expuestos durante la presentación, entonces las mujeres suponían menos del 7% de los participantes, mientras que actualmente el porcentaje se aproxima al 40%.

"Detrás de esta evolución hay mujeres que abrieron camino y otras que decidieron seguirlo", señaló la concelleira, que incidió especialmente en la importancia de los referentes para las nuevas generaciones. "Queremos que las niñas crezcan sabiendo que no hay deportes, profesiones o responsabilidades que no sean para ellas".

Deporte con una vertiente solidaria

La lucha contra la violencia machista volverá a estar presente mediante la inclusión del 016 en los dorsales. La prueba mantendrá también su compromiso con la sensibilización, prevención e investigación del cáncer de mama y contribuirá a dar visibilidad al cáncer de mama metastásico.

La vertiente solidaria contará con la participación de entidades como ACNUR, ACADAR, Semilla para el Cambio, Auga Dragon Boat y Bolboretas Coruña. La organización destinará íntegramente a ACADAR la recaudación obtenida mediante los dorsales solidarios y aportará 1.200 euros a Semilla para el Cambio para apoyar sus programas de empleabilidad y autonomía económica dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad.

"No todas las mujeres parten del mismo lugar ni se encuentran con las mismas dificultades", afirmó Canosa durante la presentación, en la que defendió una igualdad que tenga en cuenta las diferentes realidades de las mujeres.

Homenaje a Adiaratou Iglesias

Una de las protagonistas de esta edición será la atleta paralímpica gallega Adiaratou Iglesias, colaboradora de ACNUR, que recibirá un homenaje en la salida de la carrera.

Durante la presentación también se dio a conocer Adi, hija de la luz, el documental impulsado por ACNUR y protagonizado por la deportista, campeona paralímpica de los 100 metros y medalla de plata en los 400 metros en los Juegos de Tokio 2020.

"Adi es un ejemplo de cómo abrir camino frente a las barreras", destacó Canosa, que puso en valor la importancia de referentes como Iglesias para que las niñas puedan verla y pensar "que ellas también pueden llegar muy lejos".

Tras completar los 6,3 kilómetros de recorrido, la jornada continuará con diferentes actividades posteriores a la prueba. Canosa animó a las coruñesas a participar y al resto de la ciudadanía a acompañar a las corredoras durante el recorrido.