Los XVI Xogos do Eixo Atlántico bajan el telón en Santiago tras una semana de deporte, convivencia y 2.000 participantes

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico concluyeron este viernes en Santiago de Compostela con la disputa de las finales de baloncesto, balonmano y voleibol, además de la posterior entrega de medallas, poniendo el broche a una semana de deporte, convivencia e intercambio cultural entre jóvenes de Galicia y el norte de Portugal.

La capital gallega acogió por segunda vez esta competición transfronteriza, que reunió a unas 2.000 personas integradas en las 28 delegaciones participantes. Esta edición fue además la primera en la historia de los Juegos con representación paritaria, al contar con equipos masculinos y femeninos en todas las disciplinas: baloncesto, balonmano, voleibol, natación y atletismo, estas dos últimas también con modalidades adaptadas.

Participaron diez municipios gallegos —Santiago, Ourense, Lugo, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Ribeira, O Barco de Valdeorras, Sarria y Monforte de Lemos— y 18 localidades del norte de Portugal, entre ellas Oporto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Matosinhos y Maia.

Las competiciones se desarrollaron en instalaciones municipales, universitarias y centros educativos repartidos por toda Santiago.

Lugo y Oporto dominan el baloncesto

En baloncesto femenino, Lugo se proclamó campeón tras imponerse a Valongo, mientras que la selección femenina de Santiago finalizó en séptima posición.

En categoría masculina, el título fue para Oporto, que derrotó a Lugo en la final, mientras que el combinado compostelano terminó quinto.

En balonmano masculino, Oporto se llevó el oro tras vencer a Santa Maria da Feira. En la competición femenina, Vila Nova de Gaia se impuso a Vigo en la final.

Medallas para Santiago en natación y atletismo

Entre los resultados más destacados de la representación compostelana sobresalen las medallas de bronce de Lucas Vázquez Gómez en los 100 metros mariposa y de Francisco Javier Vigo Duarte en los 50 metros braza.

En atletismo, Carla Abeal Rodríguez logró el oro en lanzamiento de peso, mientras que Matilda Barata Fernández consiguió la plata en los 80 metros lisos y Gabriel Nogueira Quiñón fue segundo en ruta. En las pruebas adaptadas también subieron al podio Ramona Seijo Millán, bronce en lanzamiento de peso, y José Antonio Brea Capeáns, plata en la misma disciplina.

La organización ha informado de que los resultados completos de todas las competiciones pueden consultarse en la página web oficial de los Xogos do Eixo Atlántico.