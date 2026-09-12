A Coruña podrá organizar deportes de playa: San Pedro de Visma renovará su zona de deportes

El parque Adolfo Suárez de San Pedro de Visma, en A Coruña, contará próximamente con una zona de deportes de playa completamente renovada. El Ayuntamiento tiene previsto comenzar las obras la próxima semana para poner a punto este espacio deportivo, que podrá utilizarse para practicar voleibol, balonmano, tenis y fútbol playa.

La actuación contempla una renovación integral de la instalación y cuenta con un presupuesto municipal de casi 120.000 euros. Los trabajos tendrán un plazo estimado de diez semanas, por lo que la nueva pista estará lista después de varias semanas de intervención sobre un recinto que busca ampliar las opciones para practicar deporte al aire libre en este barrio de la ciudad.

La superficie destinada al juego será de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, con unas dimensiones de 40 metros de largo por 30 de ancho. Más allá de la renovación de la propia pista, el proyecto contempla varias actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de utilización del recinto durante todo el año.

Uno de los principales cambios estará bajo la superficie. Las obras permitirán mejorar el sistema de drenaje de la pista mediante una red subterránea de colectores colocados en forma de espina de pez, diseñada para facilitar la evacuación del agua y evitar que las condiciones meteorológicas dificulten el uso del espacio deportivo.

Imagen del proyecto. Cedida.

El recinto también estrenará un nuevo cierre perimetral y redes de protección, con los que se pretende incrementar tanto la seguridad como la funcionalidad de la instalación. A ello se sumará una nueva iluminación mediante cuatro báculos LED de ocho metros de altura, que permitirán disponer de una mayor visibilidad cuando la luz natural sea insuficiente.

Los trabajos incluirán además la recuperación y pintado de los muros que ya existen en la zona, junto con diferentes actuaciones de acondicionamiento del entorno. El objetivo es que la intervención no se limite a la superficie de juego, sino que permita actualizar el conjunto de este equipamiento deportivo del parque Adolfo Suárez.