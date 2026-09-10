Catorce startups presentan en A Coruña sus proyectos de innovación aplicada al deporte

Startup Day de BF Sport en A Coruña, jornada en la que 14 startups presentaron sus proyectos de innovación deportiva. BF Sport

A Coruña acogió este miércoles el Startup Day de BF Sport, una jornada en la que 14 startups presentaron sus proyectos de innovación deportiva para optar a formar parte de la primera edición del Programa de Consolidación de la aceleradora gallega.

El encuentro se celebró en el Nordés Club Empresarial y reunió iniciativas relacionadas con ámbitos como la inteligencia artificial, el análisis de datos, el rendimiento deportivo, la salud, la organización de eventos, el equipamiento o las experiencias inmersivas.

BF Sport está impulsada por el IGAPE y el Clúster da Industria do Deporte e o Benestar de Galicia con el objetivo de favorecer el desarrollo de proyectos innovadores y fortalecer el tejido empresarial relacionado con el deporte.

Pedro Iglesias, presidente del Clúster, destacó que la jornada supone "mucho más que una oportunidad para entrar en el Programa de Consolidación", al permitir a las empresas conectar con otros proyectos y profesionales y generar posibles colaboraciones.

IA aplicada al remo y pistas de pádel inteligentes

Entre las 14 candidatas se encuentra Trainout, que desarrolla estaciones inteligentes de material deportivo, y CourtMaster, enfocada en transformar las pistas de pádel en espacios inteligentes.

En rendimiento y entrenamiento participaron 5Stars Performance, que combina datos, tecnología y neurociencia; Papaya, con una plataforma de entrenamiento personal online dirigida a mujeres de entre 35 y 60 años; y RAMRAGE, centrada en el entrenamiento funcional e híbrido y en el desarrollo de equipamiento.

También presentaron sus proyectos Bopa, con máquinas para represurizar pelotas de tenis y pádel; Ticketeame, dedicada a la gestión de eventos deportivos; Xalut Sport, que conecta a clubes y deportistas con profesionales sanitarios; y Nuhpro, centrada en alimentación, salud funcional y longevidad.

La tecnología tiene un peso destacado entre las candidaturas. QUKO TECH emplea inteligencia artificial y computación en la nube para analizar datos de alta resolución en piragüismo y remo de élite, mientras que Neural Trainer desarrolla herramientas para entrenar las capacidades neurocognitivas de los deportistas.

Completan las 14 iniciativas SoccerSolver, orientada a mejorar la eficiencia de los clubes de fútbol en el mercado de fichajes; Probillairbot, que trabaja en la automatización del billar en tiempo real; y KARTEX, creadora de una tecnología que convierte vehículos reales en experiencias inmersivas compartidas.

Hasta 250.000 euros de coinversión

El comité de evaluación deberá determinar ahora qué proyectos acceden finalmente al Programa de Consolidación de BF Sport.

Las empresas seleccionadas recibirán acompañamiento personalizado a través de tres posibles itinerarios: Financiación, Soft Landing Internacional y Soft Landing Galicia-Norte de Portugal, en función de las características y necesidades de cada proyecto.

Además, las startups que cumplan los requisitos establecidos podrán optar a hasta 250.000 euros de coinversión de XesGalicia.

La jornada incluyó también la presentación de las conclusiones de un taller sobre la prueba piloto del Plan 2M y una mesa redonda sobre innovación y actividad física en Galicia.