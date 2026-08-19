El Rally de Ferrol celebra sus 57 ediciones con un recorrido renovado y casi 100 kilómetros cronometrados

El Rally de Ferrol ya está listo para celebrar este viernes y sábado, 21 y 22 de agosto, su 57ª edición, una cita histórica del automovilismo gallego que este año incorpora importantes novedades en su recorrido y en su organización. La prueba será la sexta puntuable del Campeonato de Galicia de Rallyes de Asfalto y contará con casi 400 kilómetros de recorrido, de los que 98,83 serán contra el reloj.

La presentación tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol, con la presencia de representantes de las distintas administraciones, de la Escudería Ferrol, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los municipios por los que discurrirá la competición. El acto sirvió también para reivindicar la historia de una prueba que comenzó a celebrarse hace 57 años y que busca garantizar su futuro con el relevo generacional dentro de la organización.

El presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, destacó precisamente la importancia de conservar esa historia pero también de introducir cambios. "La historia de 56 años también tiene que saber renovarse", señaló durante la presentación, en la que estuvieron presentes dos de los fundadores de la escudería, Luis Taboada y José Botas, además de pilotos de distintas generaciones.

Entre ellos se encuentra Tino Pardo, primer campeón gallego reconocido de la historia del automovilismo autonómico, que logró el título en 1979 y que también fue piloto de la Escudería Ferrol. El actual campeón gallego, Víctor Senra, también participó en el acto.

Un rally más concentrado en dos días

Una de las principales novedades de esta edición será el formato de la competición. El rally arrancará el viernes por la mañana con el shakedown, un tramo de pruebas que se desarrollará en la zona de Brión, en Ferrol, y que llevará a los participantes hasta las inmediaciones de Cariño.

Será un tramo de unos 6,2 kilómetros, completamente nuevo y especialmente técnico. La organización pretende además que sirva para que los participantes y aficionados llegados de fuera puedan conocer una parte de la costa de Ferrolterra.

La competición propiamente dicha comenzará el viernes por la tarde. A las 19:00 horas tendrá lugar la ceremonia de salida en el puerto de Ferrol, que este año adquiere un protagonismo especial al acoger también el parque cerrado y la llegada y entrega de trofeos.

Después se disputarán dos tramos: Ría de Ferrol y San Xurxo-Somoza, con modificaciones respecto a ediciones anteriores.

El sábado, la salida está prevista para las 9:00 horas. Los participantes afrontarán un bucle formado por los tramos de Ferrol-Ferrol, Irixoa-Monfero y Monfero-Monfero, que se repetirán por la tarde.

En total serán ocho especiales cronometradas y 98,83 kilómetros contra el reloj, dentro de un recorrido total de 398,98 kilómetros.

Cambios para mejorar la seguridad

La organización ha introducido modificaciones en varios de los tramos para renovar la competición y, sobre todo, mejorar la seguridad. En Ferrol-Ferrol se ha cambiado una zona en la que durante los últimos años se concentraba mucho público debido a un rasante. "Se estaba dando alguna complicación de seguridad", explicó Castrillón, que defendió la decisión de modificar el recorrido para evitar acumulaciones de espectadores.

También habrá cambios en Irixoa-Monfero y una modificación completa en el tramo de Monfero, donde la salida y la meta intercambiarán sus posiciones.

El presidente de la Escudería Ferrol insistió durante la presentación en que la seguridad será una de las prioridades de la prueba y pidió a los aficionados que sigan las indicaciones de los comisarios y se sitúen únicamente en las zonas habilitadas.

"Queremos que al final del sábado lleguemos al puerto de Ferrol y que sea una fiesta la entrega de premios", explicó.

El puerto de Ferrol, protagonista

El traslado de la salida, llegada y parque cerrado al puerto de Ferrol es otra de las grandes novedades de esta edición. La organización busca acercar el rally a la ciudad y ofrecer una imagen más reconocible de Ferrol a los participantes y aficionados que lleguen desde otros puntos.

"Es bueno que el rally también se mueva un poco por la ciudad para que la gente vea otras cosas y los que vengan de fuera conozcan la ciudad y todo ese entorno", explicó Castrillón. El parque de asistencias se trasladará, por su parte, a A Malata.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó durante la presentación el papel de la prueba como escaparate de la ciudad y recordó que Ferrol atraviesa un momento de crecimiento turístico. "Ferrol está de moda, es innegable", afirmó, antes de reivindicar el rally como parte de la identidad de la ciudad.

Un escaparate para toda Ferrolterra

El recorrido llevará la competición por Ferrol, Narón, San Sadurniño, Irixoa, Monfero y As Somozas, convirtiendo al rally en un evento que trasciende el ámbito de la ciudad.

El diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, destacó precisamente esta capacidad para vertebrar la comarca y generar actividad económica y turística. La Deputación da Coruña aporta 19.500 euros para la celebración de la prueba dentro de su línea de ayudas a grandes eventos deportivos.

"El Rally de Ferrol es una referencia no solamente a nivel comarcal, sino provincial, autonómico y nacional", señaló Leira, que destacó además el impacto que tiene sobre los municipios por los que discurre.

La prueba contará con la colaboración de las administraciones y de numerosos patrocinadores y movilizará durante las dos jornadas a unas 300 personas entre organización y personal implicado.

Una cita histórica del automovilismo gallego

La presentación también sirvió para recordar la importancia que el Rally de Ferrol ha tenido en la trayectoria de numerosos pilotos. Castrillón recordó que por sus carreteras han pasado pilotos que posteriormente alcanzaron el Mundial, entre ellos Dani Sordo y los hermanos Vallejo.

De cara a esta edición, el presidente de la escudería no quiso señalar un favorito claro y apuntó a la pelea entre varios de los principales nombres del campeonato, con Berdomás y Meira entre los candidatos, además de otros pilotos como Blamiel o el local Yago Gabeiras, que estrenará coche.

Eso sí, Castrillón lanzó un aviso a los participantes: el Rally de Ferrol no es una prueba sencilla. "El rally es difícil y el que quiera empezar muy rápido igual no lo termina tan bien", explicó.