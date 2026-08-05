El OAR Coruña arranca la pretemporada con los reconocimientos médicos en Hospital Quirónsalud

El Attica 21 OAR Coruña ya ha puesto en marcha la pretemporada 2026-27. Antes de comenzar los entrenamientos, los jugadores del primer equipo se sometieron a los habituales reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud A Coruña, centro que continúa como proveedor oficial de los servicios médicos del club.

Durante la jornada, la plantilla completó un protocolo de evaluación destinado a comprobar el estado de salud de cada jugador y garantizar que todos puedan iniciar la preparación física en las mejores condiciones. Las pruebas estuvieron supervisadas por el médico de familia Carlos Lariño y el cardiólogo Fernando García.

El examen incluyó una revisión clínica completa, exploración física, análisis de sangre, electrocardiograma y ecocardiograma, además de otras pruebas complementarias en aquellos casos en los que fueron necesarias por los antecedentes de cada deportista.

Desde el centro hospitalario explican que este tipo de evaluaciones permiten detectar de forma precoz posibles problemas de salud, establecer un seguimiento individualizado de los jugadores y reducir riesgos durante la temporada, además de servir como referencia para controlar su evolución física.

La colaboración entre el Hospital Quirónsalud A Coruña y el Attica 21 O.A.R. Coruña comenzó la pasada campaña y continuará durante el nuevo curso. Ambas entidades destacan que el acuerdo busca reforzar la medicina preventiva y promover hábitos de vida saludables entre los deportistas.

Con los reconocimientos ya completados, el conjunto coruñés da el pistoletazo de salida a una pretemporada en la que comenzará a preparar una nueva campaña en la élite del balonmano nacional.