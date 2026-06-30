El Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia de vela reunirá cinco grandes regatas del circuito gallego

Galicia volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios de la vela de competición con una nueva edición del Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia, un circuito que agrupa cinco de las regatas más destacadas del calendario autonómico y que recorrerá distintos puntos del litoral gallego entre los meses de julio y septiembre.

La primera cita será este fin de semana en A Coruña con la XXVI Regata S.A.R. Infanta Elena, organizada por el Real Club Náutico de A Coruña. A partir de ahí, el circuito continuará los días 11 y 12 de julio con la XXXII Regata General Gabeiras, en el Club Náutico Ría de Ares.

La competición se trasladará después a Portosín, donde el Real Club Náutico organizará los días 22 y 23 de agosto la XXXVIII Regata Mar de Finisterre. El calendario concluirá en septiembre con dos pruebas de referencia: el XLI Trofeo Príncipe de Asturias, del 4 al 6 de septiembre en el Monte Real Club de Yates de Baiona, y la XI Regata Rei Xoán Carlos I, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Real Club Náutico de Sanxenxo.

El Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia distingue al mejor conjunto de resultados obtenidos en estas cinco regatas, que forman parte del Circuito Gallego de Alto Nivel. El vencedor recibe como premio una reproducción del botafumeiro de la Catedral de Santiago, uno de los símbolos más representativos de Galicia.

El campeonato reunirá a algunos de los mejores regatistas y embarcaciones del panorama gallego, consolidando un calendario que cada año convierte a la comunidad en uno de los referentes nacionales de la vela y de las competiciones náuticas de alto nivel.