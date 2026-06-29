Pablo Prieto, nombrado presidente provisional de la Real Federación Gallega de Fútbol

La Real Federación Gallega de Fútbol dio este lunes un paso más en su nuevo ciclo institucional con la elección de Pablo Prieto como presidente provisional, después de que la Asamblea General, constituida durante la jornada, respaldase por unanimidad su candidatura. Al ser el único aspirante presentado al proceso electoral, recibió el apoyo unánime de los representantes del fútbol y fútbol sala gallegos.

Su nombramiento da continuidad al proyecto federativo iniciado en 2015, que comenzó bajo la presidencia de Rafael Louzán y que Prieto asumió de manera interina cuando este pasó a dirigir la Federación Española. El dirigente ferrolano quedará proclamado oficialmente como presidente el próximo 7 de julio, una vez finalice el plazo establecido para la presentación de posibles recursos.

Durante su intervención ante la Asamblea, Prieto agradeció el respaldo recibido por parte de clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros, además de reconocer el trabajo de su equipo y la confianza depositada en él por Rafael Louzán durante los últimos años.

El nuevo máximo responsable de la Federación también avanzó algunas de las prioridades que marcarán su mandato entre 2026 y 2030. Entre ellas figuran la mejora del nivel de las competiciones, la creación de un área deportiva propia, la modernización de las instalaciones federativas y del servicio sanitario, el refuerzo de las políticas de inclusión, la lucha contra la violencia en el fútbol mediante sanciones más severas y campañas de sensibilización, el mantenimiento e incremento de las ayudas a los clubes, la organización de grandes eventos deportivos y el impulso al crecimiento del fútbol y del fútbol sala femeninos.

Prieto cerró su discurso poniendo el foco en la unidad del fútbol gallego, defendiendo la importancia del trabajo conjunto de todos los estamentos para seguir fortaleciendo el deporte en la comunidad.