Pau Fuentes alucina con este campo de fútbol de A Coruña: "Tiene pinta de equipillo de barrio"

El streamer Pau Fuentes, que roza los 100.000 seguidores en TikTok, ha vuelto a situar a A Coruña en el foco de sus contenidos tras publicar un vídeo en el que recorre en coche una de las principales conexiones viarias de la ciudad con estética de recreación de videojuego.

En la grabación, el creador de contenido circula por el desvío que une la avenida de Alfonso Molina con la avenida de San Cristóbal, en dirección a A Grela, una zona de intenso tráfico por su conexión con polígonos industriales y accesos urbanos.

Durante el trayecto, Fuentes muestra diferentes puntos del recorrido hasta que se detiene visualmente en el entorno del campo de fútbol de Leyma, unas instalaciones muy conocidas en el fútbol base coruñés que aparecen junto a la vía y que le llaman especialmente la atención.

En ese momento, el streamer lanza una de las frases que más ha circulado en redes sociales: "Tiene pinta de equipillo de barrio, alguien me puede decir qué campo de fútbol es ese", generando numerosas respuestas de usuarios que identificaron rápidamente el recinto deportivo.

El campo de Leyma, Víctor Fernández Alonso, es uno de los espacios con mayor actividad del fútbol base en A Coruña, utilizado de forma habitual por múltiples clubes de la ciudad, lo que lo convierte en un punto clave para la formación deportiva local.

Entre los equipos que emplean estas instalaciones se encuentran Victoria CF, Ural Español CF, Oza Juvenil, Atlético Castros, Relámpago SD, Coruña ARBOCO CF y el Colegio Liceo, entre otros, que desarrollan allí entrenamientos y competiciones a lo largo de la temporada.

El recinto fue además objeto de una reforma en 2025, dentro del plan de mejora de instalaciones deportivas municipales, con una inversión cercana al medio millón de euros, destinada a la renovación del césped artificial y la mejora general del complejo.

El vídeo, que combina conducción, estética de videojuego y exploración urbana, ha vuelto a generar conversación en redes sociales, poniendo el foco en un entorno muy transitado de la ciudad como es el eje entre Alfonso Molina, San Cristóbal y A Grela, y en una instalación muy utilizada por el deporte base coruñés.