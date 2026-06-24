Uno de los mayores eventos de paddle surf de España vuelve este fin de semana a la playa de Mera, en Oleiros (A Coruña)

Siete años después de su nacimiento como una propuesta local destinada a fomentar la competición entre sus socios, el SUPMERA Festival Pro se ha consolidado como una de las grandes citas del stand up paddle en España. El Club Deportivo SUPMERA celebrará la séptima edición del evento entre los días 27 y 28 de junio.

La playa de Mera, en el municipio coruñés de Oleiros, volverá a convertirse en el epicentro de este deporte con la celebración de pruebas puntuables para la Liga Pro Técnica y la Liga Pro Sprints. El programa incluirá además diferentes actividades formativas, entre ellas clinics impartidos por Aarón Sánchez y Duna Gordillo.

Más allá de la competición, el festival ofrecerá una amplia programación paralela pensada para todos los públicos. Conciertos en directo, sesiones de DJ, sesión vermú, degustaciones de productos locales y diversas actividades lúdicas convertirán la playa de Mera en un punto de encuentro para deportistas, familias y aficionados.

Programa de actividades

Sábado 28 de junio

14:00 horas. Degustación de productos locales para participantes y competidores. El menú incluirá comida, bebida, helado de Rafa Gelato y mini bowl de frutas.

19:00 horas. Sesión musical con DJ Porta.

Domingo 29 de junio

14:30 horas. Sesión vermú con pinchos y bebidas.

14:30 horas. Concierto en directo.

El evento contará también con una sesión de SUP Adaptado en la playa de Mera, una actividad inclusiva que permitirá participar a todas las personas interesadas.

Actividades acuáticas

Durante el festival se desarrollarán diferentes propuestas vinculadas al mar y al stand up paddle, entre ellas: