Marc Márquez lucirá un casco inspirado en los grifos de Sargadelos para celebrar los 120 años de Estrella Galicia

Marc Márquez volverá a rendir homenaje a sus raíces compartidas con Estrella Galicia 0,0 con un casco muy especial. El piloto de motociclismo catalán lucirá un diseño exclusivo durante el Gran Premio de República Checa, que arranca este 19 de junio, con motivo del 120 aniversario de la compañía fundada por José María Rivera Corral en 1906.

La decoración del casco está inspirada en uno de los elementos más reconocibles de la identidad de la cervecera gallega: los grifosGénesis fabricados artesanalmente en la factoría de Sargadelos. El diseño gira alrededor de un hexágono, una figura vinculada históricamente al antiguo gremio de los cerveceros y que forma parte de la simbología de Estrella Galicia.

Cada uno de sus seis lados representa tanto los tres procesos esenciales para elaborar cerveza (malteado, cocción y fermentación) como los tres elementos necesarios para llevarlos a cabo: aire, agua y fuego. Ese mismo patrón hexagonal es el que da forma a las columnas Génesis, convertidas ya en uno de los símbolos de la marca.

Una fecha marcada en rojo para Hijos de Rivera

La elección del Gran Premio de República Checa no es casual. El campeonato comienza el 19 de junio, una fecha especialmente significativa para Corporación Hijos de Rivera. Además de coincidir con el año de fundación de la compañía, también fue el día elegido para la apertura del Museo Estrella Galicia (MEGA) en 2019 y para la inauguración de la fábrica de Morás en 2025. Este viernes, la compañía abrirá también su nueva sede corporativa global enA Coruña coincidiendo con el arranque de la competición.

La relación entre Márquez y Estrella Galicia 0,0 se remonta a 2011, cuando el piloto se convirtió en el primer embajador del proyecto deportivo impulsado por la cervecera gallega. Desde entonces, la alianza ha acompañado una trayectoria repleta de éxitos, con un título mundial de Moto2 y seis campeonatos de MotoGP.

Homenaje al origen y a la artesanía gallega

El casco conmemorativo ha sido pintado a mano y busca reflejar el vínculo entre la tradición artesana de Sargadelos y los valores que comparten Márquez y la compañía: inconformismo, esfuerzo y pasión.

El Gran Premio de República Checa llega, además, en un momento positivo para el piloto, que ha regresado a la competición tras una nueva operación y viene de firmar una destacada actuación en Hungría, donde se impuso tanto en la carrera sprint como en la prueba del pasado domingo.

De esta forma, con más de 2.100 empleados, presencia en más de 80 países y una facturación superior a los 940 millones de euros, Corporación Hijos de Rivera continúa celebrando 120 años de historia manteniendo el carácter familiar con el que nació en A Coruña y reforzando su apuesta por un crecimiento ligado al impacto social y medioambiental positivo.