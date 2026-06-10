La comunidad marroquí en A Coruña adapta sus costumbres al Mundial 2026: "Quedamos en casas o cafeterías"

En A Coruña, los partidos de Marruecos en el Mundial 2026 no se ven en estadios ni fan zones multitudinarias, pero sí en pequeños puntos de encuentro donde la pasión se multiplica. Cafeterías, casas de amigos y grupos reducidos de jóvenes marcan una forma de vivir el fútbol que mezcla tradición y vida cotidiana en la ciudad.

Uno de esos lugares habituales es la cafetería Zurich, en Os Mallos, donde cada partido se convierte en una cita fija. Allí se reúne Souhayb Chakik, entrenador de fútbol base en la ciudad, que describe un ambiente que se repite jornada tras jornada: "Nos juntamos unos treinta minutos antes, comentamos la alineación, el rival y cómo creemos que va a plantear el partido el seleccionador". En las mesas, entre cafés y móviles con estadísticas, se van sumando camisetas de Marruecos y conversaciones en varios idiomas.

Cuando el balón empieza a rodar, el ambiente cambia por completo. "Cuando empieza el partido cantamos y animamos como si estuviéramos en el estadio", relata Souhayb, que reconoce que la emoción se desborda especialmente en los encuentros más igualados. Sin embargo, la convivencia también es parte fundamental: "Entre semana preferimos no reunirnos para no molestar, hay gente que madruga y hay que respetarlo".

Souhayb explica que estos encuentros no son casuales, sino casi una tradición organizada: "En la Copa de África ya nos juntábamos en este mismo sitio, porque allí ponen los partidos de Marruecos y siempre hay buen ambiente". La cafetería se convierte así en un pequeño refugio donde seguir a distancia cada jugada, cada ocasión y cada grito de gol.

También lo vive así Zayed Belachhab, que pone el acento en la dimensión familiar y cultural de estos encuentros. "En Marruecos lo habitual es reunirse toda la familia en casa, con té, dulces y zumos preparados para ver el partido juntos", explica. En A Coruña, esa costumbre se adapta: "Aquí intentamos mantenerlo quedando en casas de amigos o en cafeterías donde sabemos que nos juntamos más marroquíes para sentir esa misma energía".

Ambos coinciden en que el Mundial de 2026 es solo una parte de una historia más amplia. Con la mirada puesta en 2030, cuando España, Portugal y Marruecos compartirán la organización del torneo, la emoción crece. Para esta comunidad en A Coruña, no será solo fútbol, sino la posibilidad de ver su país en el centro del mundo futbolístico, esta vez mucho más cerca de casa.