Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico de A Coruña tras imponerse en las elecciones

El Real Club Náutico de A Coruña tendrá nuevo presidente. Jaime Araújo Pérez resultó vencedor en las elecciones celebradas este miércoles y asumirá la dirección de la histórica entidad coruñesa en una etapa marcada por la proximidad de su centenario, que se celebrará en 2027.

La jornada electoral registró una elevada participación entre los socios. De los 1.069 integrantes del censo con derecho a voto, acudieron a las urnas 533 personas. Una vez finalizado el recuento, la candidatura encabezada por Araújo obtuvo 277 apoyos, frente a los 234 logrados por la lista liderada por el hasta ahora presidente, Fernando Cobián.

El escrutinio reflejó además la existencia de 511 votos válidos y 22 votos nulos, sin que se registrasen papeletas en blanco. Los resultados permiten a Araújo tomar el relevo al frente de una de las instituciones sociales y deportivas más emblemáticas de la ciudad.

La renovación en la presidencia llega después de ocho años de mandato de Fernando Cobián, quien había optado a la reelección para continuar al frente de la entidad. La votación enfrentó dos proyectos diferentes para dirigir el futuro del club en un momento especialmente relevante por la cercanía de la celebración de los cien años de historia de la institución.

Junto al nuevo presidente, también queda configurada la junta directiva que acompañará la gestión del club durante los próximos años. Fernando Mitchell Esclusa ocupará la vicepresidencia, mientras que Ramón Rafael Cobián Tovar será el nuevo comodoro. Juan Antonio Armenteros Cuetos ejercerá como secretario y Gonzalo Etcheverría Laredo como vicesecretario.

La estructura directiva se completa con Antonio Julián Fernández-Montells Rodríguez como tesorero, Santiago Sierra Martí como contador, José María Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor al frente del área de vela y Guillermo Blanco García como responsable de actividades deportivas.

Además, Patricio Aguilar Cavanillas asumirá las competencias de infraestructuras, Carlota Cillero Liñares las actividades sociales, Juana Ferreiro López-Riobóo la actividad familiar, María Dolores López-Menéndez Sánchez las relaciones públicas y Domingo Ortega Pérez-Cepeda el área de tecnología.