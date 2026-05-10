Antón Gómez e Inés Papín, ganadores de la XVII Baixada Popular de San Pedro de Visma, en A Coruña

Inés Papín cruza la línea de meta tras proclamarse ganadora de la XVII Baixada Popular de San Pedro de Visma, en A Coruña

La XVII Baixada Popular de San Pedro de Visma volvió a reunir este domingo a cientos de corredores en A Coruña en una mañana marcada por la lluvia, el barro y la exigencia del recorrido. La prueba, integrada en el circuito Coruña Corre organizado por el Concello, recorrió las calles del barrio y las sendas del parque de Bens.

Más de 1.000 personas participaron en la jornada deportiva, que arrancó a las 10:00 horas con la carrera absoluta. En categoría masculina, Antón Gómez López fue el más rápido tras completar el recorrido en 21 minutos y 43 segundos. Abdelaziz Fatihi Chhima y Daniel Fuentes Bardanca completaron el podio.

En la categoría femenina, la victoria fue para Inés Papín Estévez, seguida de Vanessa Hervada López y Noelia Papín Estévez.

La Baixada Popular de San Pedro de Visma está considerada una de las pruebas más duras del calendario Coruña Corre debido a la combinación de asfalto y tierra y al desnivel del recorrido, especialmente en la subida de la carretera de Bens y en distintos tramos del parque.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó el esfuerzo de todos los participantes en una carrera marcada además por las complicadas condiciones meteorológicas.

Tras esta cita, el circuito Coruña Corre afrontará todavía cuatro pruebas más antes del final de la temporada: Os Rosales, Volta a Oza, Ventorrillo y Novo Mesoiro.