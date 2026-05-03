Nace en A Coruña el movimiento 'Queremos Pickleball': "Ser la capital gallega es el objetivo"

Imagen de una partida de pickleball, un deporte accesible que pueden practicar personas de todas las edades

En apenas unos días, el pickleball ha pasado de ser un deporte casi desconocido en A Coruña a generar un movimiento ciudadano que busca darle un impulso definitivo. Detrás está Adrián López Castiñeiras, creador de Queremos Pickleball, una iniciativa que ya ha reunido a cientos de personas y que cuenta con el respaldo de entidades del sector.

El pickleball es un deporte de pala en pleno crecimiento a nivel internacional. Es una de las disciplinas que más se está expandiendo en países como Estados Unidos o Vietnam, y su popularidad no deja de aumentar también en España. Combina elementos de tenis, pádel, bádminton o tenis de mesa, lo que lo hace reconocible, pero a la vez diferente.

"Esto surgió hace muy poco, a raíz de empezar a jugar con un grupo de gente y ver las dificultades que hay para practicarlo en la ciudad", explica.

Actualmente, uno de los pocos espacios disponibles es el polideportivo del Castrillón, donde las pistas no están específicamente diseñadas para este deporte y requieren reserva previa. "Siempre estás pendiente de si hay sitio o no, de juntar suficiente gente… y al final se complica", añade.

A partir de ahí, y también pensando en facilitar su práctica para familias y niños, comenzó a tomar forma la idea de trasladar una propuesta al Concello. "Si hubiera pistas al aire libre, sería mucho más fácil. Podrías bajar en cualquier momento a jugar sin depender de reservas", señala.

La primera iniciativa presentada plantea el marcaje de líneas en pistas públicas ya existentes, una solución "a coste prácticamente cero"que permitiría empezar a jugar sin necesidad de grandes inversiones. Paralelamente, el grupo trabaja en una segunda propuesta más ambiciosa, centrada en la creación de pistas específicas.

El movimiento no ha tardado en ganar apoyos. Cuenta con el aval de la Federación Galega de Tenis y de la Agaxede (Asociación Galega de Xestión Deportiva), además del respaldo técnico de Zcebra, una empresa referente en el sector. "Nos están ayudando a darle forma a una propuesta más completa, incluso con presupuestos, para facilitarle el trabajo al Ayuntamiento", explica.

Por el momento, no han recibido respuesta municipal, pero el objetivo es mantener una reunión con el área de Deportes en las próximas semanas para avanzar en el proyecto.

Un deporte accesible e inclusivo

Más allá de las infraestructuras, el crecimiento del pickleball se explica también por sus propias características. "La primera vez que lo probé me recordó a las palas de playa, esa sensación de jugar sin complicaciones", cuenta Adrián.

Se trata de un deporte accesible, con una pista más pequeña y una pelota ligera que facilita el juego desde el primer momento. "Aunque no hayas jugado nunca, es mucho más fácil devolver la bola, y eso engancha", afirma.

Además, destaca por su carácter inclusivo. "Puede jugar gente de distintas edades y niveles, incluso en competición. Eso no pasa en otros deportes", subraya. En su propio grupo, formado por unas quince personas, conviven adultos y niños que comparten pista con total normalidad.

El objetivo ahora es claro: "Queremos convertir A Coruña en la capital gallega de este deporte". Y, si la iniciativa prospera, no descartan replicar el modelo en otros municipios para seguir extendiendo su práctica.