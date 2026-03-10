Santiago será la "capital gallega de kárate" y reunirá a más de 400 deportistas este sábado Concello de Santiago

La concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, y el presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente, presentaron este martes el Campeonato Gallego Infantil y la Copa Cadete de Karate en el Pazo de Raxoi.

La competición se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar este sábado 14 de marzo, en horario de mañana (a partir de las 9:30 horas) para las categorías juvenil y cadete y de tarde (a partir de las 16:30 horas) para benjamín, alevín e infantil.

"Santiago converterase por un día na capital galega de kárate, con 402 deportistas e 32 clubs", celebró Lueiro, y señaló que el concello estará representado por un total de26 deportistas de tres clubs: el Ávalon Kai, Squash Club Santiago y el Bushi Kai.

El campeonato es clasificatorio para el Campeonato de España infantil, que se celebrará el 7 y el 8 de mayo en Oviedo.

Óscar Lafuente valoró el apoyo del Concello de Santiago y las competiciones de karate gallego en la ciudad y consideró que la de este sábado es "la competición más bonita del calendario por quiénes son los participantes: niños y niñas del karate gallego".

La asistencia a la competición es gratuita y se podrá seguir también en directo a través del canal de Youtube de la Federación Galega de Karate o de la plataforma web Karate Scoring.